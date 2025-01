Kibicom boksu bardzo szkoda Adama Kownackiego , bo gdy już doszedł do miejsca, w którym walka o najwyższa stawkę rysowała się w bliższej lub nieco dalszej perspektywie, spadł w sposób spektakularny.

"Babyface" przekonał się, że każda odporność na ciosy jest walorem limitowanym i niestety kruszeje, zwłaszcza gdy pięściarz mało troszczy się o swój "procesor". A Kownacki tak długo, jak jego głowa wytrzymywała mocne uderzenia, nie poprawiał dziurawej defensywy. Bardzo wysoką cenę zapłacił, gdy pomyślał sobie, że weźmie walkę z Robertem Heleniusem tylko po to, aby nie "zardzewieć" w oczekiwaniu na walkę życia .

Fin przejechał się po Polaku dwukrotnie. Najpierw w marcu 2020 roku, a następnie półtora roku później. Kownacki pragnął tego rewanżu, wierzył że za pierwszym razem był to tylko wypadek przy pracy, a tymczasem "Nordycki Koszmar" wbił gwoździa do bokserskiej trumny. To był początek końca 35-latka. Ostatnie razy zebrał na polskiej ziemi, gdy miał pokazać Kacprowi Meynie, że ten jeszcze nie jest na jego poziomie.