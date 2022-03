Polski bokser pokazał efektowny boks. Co za nokaut!

Naprzeciw "Szczupaka" stanął Wilber Blanco (8-2, 7 KO). Po pierwszej, spokojnej i rozpoznawczej rundzie, w drugiej Michał przepuścił sierp rywala i po zwodzie strzelił hakiem na korpus. Nokaut!

Michał Leśnak nokautuje. Takie uderzenie robi wrażenie

Dla Leśniaka, który ciężko przechorował covid, był to udany powrót po dokładnie rocznej przerwie.

W innym, niezłym pojedynku, Michał Soczyński (5-0, 2 KO) pokonał ambitnego Czecha Adama Kolarika (2-1, 2 KO). Sędziowie punktowali na korzyść pięściarza z Lublina 59:53, 59:53 i 60:52.

Z kolei Damian Wrzesiński (24-2-2, 7 KO) dorzucił do swojej kolekcji tytuł międzynarodowego mistrza Polski kategorii junior półśredniej, choć na co dzień startuje w lekkiej. W ósmej rundzie "Wrzos" dodał kilka kolejnych kontr, odbierając Michalowi Dufkowi (34-23-2, 22 KO) ochotę do kontynuowania potyczki. Czech do dziewiątej rundy już nie wyszedł.

