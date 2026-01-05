Polski bokser nie żyje. Stoczył wielką walkę. Napłynęły tragiczne wieści

Choć bilans walk Remigiusza Woza nie rzuca na kolana (12 zwycięstw - w tym 7 przed czasem, 6 porażek i jeden remis), to był on solidnym testerem dla pięściarzy, których akcje "na papierze" stały wyżej.

Remigiusz Wóz nie żyje. Kolega w szoku. "Jak koń, jak byk"

Jednym z pierwszych, głośniejszych starć, był w 2013 roku pojedynek urodzonego w Rudzie Śląskiej pięściarza z Dariuszem Sękiem. Cztery lata później zmierzył się z Mateuszem Trycem, tym samym, który niedawno został oszukany w Niemczech w pojedynku o pas mistrza Europy kategorii WBO w kat. półciężkiej. A rok później stanął w szranki z Markiem Matyją.

Do najważniejszego rangą pojedynku Wóz doszlusował we wrześniu 2020 roku. Stanął wówczas do pojedynku z Tomaszem "Zadymą" Gromadzkim, a w puli znalazł się wakujący tytuł mistrza Polski kategorii półciężkiej. Z niejednogłośnego zwycięstwa na punkty cieszył się jego przeciwnik.

Wóz raz jeszcze wszedł do ringu. Półtora roku później (kwiecień 2022 roku), na swojej ziemi, w Rudzie Śląskiej, skonfrontował się z Grekiem Konstantinosem Vergetisem. Niestety przegrał przez techniczny nokaut już w 2. rundzie i wśród kibiców zawodowych gal słuch o nim zaginął.

Woza doskonale poznał bytomianin Jan Sałamacha. Ich drogi przecięły się jeszcze w Teamie Siemion, już nieistniejącym, a następnie Silesia Boxing. To między innymi on, fachowiec zajmujący się boksem i kickboxingiem, przekazywał te przygnębiające wieści innym kolegom. Jego słowa w rozmowie z Interią są dowodem na to, jak kruche i ulotne jest ludzkie życie.

Po raz ostatni spotkałem Remka miesiąc, góra półtora miesiąca temu, gdy byłem na sparingach ze swoimi zawodnikami. Tam go widziałem i - że tak powiem - to był okaz zdrowia. Jak koń, jak byk. Tak jak zawsze. A do tego spokojny, skromny, ale uśmiechnięty. I w formie. "Siema, siema", wszystko wyglądało normalnie. Wszyscy, którzy usłyszeli ode mnie tę informację, byli zaskoczeni

Były pięściarz znalazł też drugą pasję, w której się realizował, o czym szeroka publiczność nie wiedziała. Otóż miał duszę artysty, którą wyrażał w malarstwie. Tworzył szkice, portrety i obrazy dla dużej liczby osób, również z bokserskiej sekcji.

Remigiusz Wóz zmarł w wieku 38 lat. Nie doczekał swoich kolejnych urodzin, które obchodziłby 13 lutego tego roku... Cześć Jego pamięci!

Remigiusz Wóz nie żyje. Były pięściarz zmarł w wieku 38 lat MICHAL NOWAK/NEWSPIX.PL / Norbert Barczyk/PressFocus/NEWSPIX.PL Newspix.pl