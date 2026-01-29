Artur Gac, Interia: W ostatnich godzinach opublikowałeś filmik z sali Centrum Sportów Walki Bastion Chełm, na którym w niezłym tempie toczysz walkę z cieniem. Co to jednym słowem oznacza? Jakie podjąłeś decyzje po niedawnym dramacie?

Michał Soczyński, pięściarz zawodowy: - (uśmiech) Decyzja od samego początku była prosta, ale chodziło oczywiście o to, jak będę się czuł. I jestem bardzo zadowolony oraz szczęśliwy, bo czuję się dobrze. Jakby nie patrzeć, sprawa naprawdę była poważna, tymczasem już mogę wrócić do trenowania. A co to oznacza? Jedno: powrót. Będę chciał wrócić może nie jak najszybciej, ale na pewno chciałbym nadal boksować.

Powiedziałeś "chciałbym". Czy dobrze rozumiem, że to nieprzypadkowe słowo? Będziesz obserwował i monitorował, jak twój organizm w trakcie bardziej wytężonych treningów i przygotowań będzie się zachowywał?

- Dokładnie tak, to jest bardzo ważne. Ogólnie mam takie nastawienie, że wszystko będzie dobrze. Kiedyś powiedziałem panu, że właściwie już w szpitalu czułem, że będzie dobrze. A teraz udało się wrócić i nabieram jeszcze większego optymizmu. Gdyby jednak coś było nie tak, to... Przede wszystkim chodzi o "trzymanie" ciosu. Jeśli zobaczę, że z tym nie ma u mnie problemu, to sądzę, że nie będzie zawahania przed powrotem. Na pewno nie chciałbym wrócić, wiedząc że coś jest nie tak. Wówczas zrobiłbym krzywdę samemu sobie i wszystkim wokół.

Rozumiem, że na razie to właśnie walka z cieniem, czy uderzenie w worek, ale jeszcze nie etap, by była mowa o przyjmowaniu pierwszych ciosów?

- Tak jest, wszystko odbywa się na spokojnie. Na razie chodzę trzy razy w tygodniu na basen i dwa razy w tygodniu na boks, a zawsze dwa razy dziennie trenowałem. Teraz aplikuję sobie wszystko powolutku, żeby wrócić nie na hura, tylko z głową.

Czy masz w tej chwili choćby najdrobniejsze oznaki i syndromy tego, co się stało na skutek ciężkiego nokaut, typu zawroty głowy? Borykasz się z jakimiś następstwami?

- Szczerze mówiąc, od początku czegoś takiego nie miałem. To mnie kompletnie ominęło, właśnie zawroty głowy. Bardziej "trafiło" mnie nawarstwienie się tego wszystkiego, czyli przegrana i pobyt w szpitalu, a więc kumulacja. A z braku tych wszystkich syndromów bardzo się cieszę. W ostatni piątek powtórzyłem badania, bo już wcześniej zaplanowałem sobie, że pójdę do szpitala i położę się na jeden dzień. A jeśli wszystko będzie okay, to od poniedziałku zacznę trenować. I tak zrobiłem.

To były pełne badania, jeśli chodzi o głowę?

- Rezonans magnetyczny, EEG głowy (elektroencefalografia) oraz inne, która już wcześniej miałem robione w szpitalu. Chciałem to wszystko raz jeszcze sprawdzić dla samego siebie, aby mieć spokojną głowę, że wszystko jest okay.

Nie chcę być wariatem, który od razu rzuci się na ryzyko. Chcę poczuć, że jestem w pełni sił, aby nie porwać się z motyką na słońce. Dlatego tak istotna jest walka powrotna. Gdybym w niej, nie daj Boże, poczuł, że nie trzymam ciosu i odczuwam go inaczej niż to było niedawno, to nie chciałbym dalej w to brnąć. Wówczas, przy moim ofensywnym stylu boksowania, byłaby to równia pochyła.

Ale z ręką na sercu - po takim ciężkim nokaucie, jakiego doświadczyłeś, a wcześniej kumulacji ciosów przez siedem rund, takie badanie daje czyściutki obraz głowy, czy aż tak dobrze nie jest?

- Można powiedzieć, że to jest zaskakujące i zadowalające, bo wszystkie badania powychodziły mi dobrze. I mówię z ręką na sercu. To ciekawa sprawa, choć w głębi duszy wiedziałem i miałem pełne przekonanie, że wszystko wyjdzie dobrze. Potrzebowałem jednak potwierdzenia, że moje odczucia nie są błędne. Właściwie nawet wszyscy lekarze w szpitalu byli trochę zdziwieni, że się z tego wykaraskałem. Oczywiście bardzo się z tego cieszę.

Chwilę wcześniej powiedziałeś, że kumulacja tych granicznych doświadczeń najbardziej dotknęła cię mentalnie, podłamując twoją psychikę. I w tym obszarze także jest wyzwanie, by się dźwignąć?

- Myślę, że tak. Bo do tego wszystkiego jestem ciągle zły na siebie, że nie pokazałem tego, co powinienem. Początek walki i jeden z ciosów, które przyjąłem, ustawił przebieg pojedynku, od tego momentu boksowałem na tzw. autopilocie.

Rozwiń

I też na własnej skórze przekonałeś się, że mimo ogromnych ambicji i wielkiego charakteru, człowiek nie jest nieśmiertelny, mogąc znaleźć się w tragicznej sytuacji.

- Oczywiście. Jakby nie patrzeć, o włos otarłem się o najgorsze. Niby zawsze to wiedziałem, że uprawiam sport, który jest bardzo niebezpieczny, ale ta sytuacja pokazała mi, że od miłości do znienawidzenia boksu może być niedaleka droga. U mnie wciąż wygrywa miłość do tego sportu. Dzięki Bogu poskładałem się w całość, jeśli chodzi o zdrowie.

Nasza poprzednia rozmowa odbiła się bardzo głośnym echem, przede wszystkim z uwagi na ten wątek, w którym wyjawiłeś, jaką niepisaną umowę zawarłeś z trenerem Gabrielem Sarmiento. Odbiór ekspertów był w zasadzie jeden, w znakomitej większości wyrazili oburzenie, jak szkoleniowiec może pójść z zawodnikiem na taki układ, że nie będzie ratował go przerwaniem walki. Czasu trochę minęło, czy doszedłeś do innych wniosków, że to nie powinno było mieć miejsca?

- Szczerze mówiąc, choć rzeczywiście upłynęło trochę czasu, to moje zdanie w tym temacie trener - zawodnik nie uległo zmianie. Pod tym względem mam takie samo stanowisko.

Nic a nic?

- Powiem jeszcze inaczej: niepotrzebnie to wszystko tak się potoczyło, ale szkoda bardziej tego, że wcześniej nie otrzymałem ciosu, który by zakończył ten pojedynek. Tymczasem te uderzenia w pewien sposób po mnie spływały, choć się kumulowały i odkładały, co w późniejszej rundzie zadziałało na moją niekorzyść. Mam cały czas w głowie tamto moje nastawienie, gdy do końca wierzyłem, że walka jeszcze się odwróci.

A może rację ma Robert Gortat, sędzia ringowy tamtej walki, który w rozmowie ze mną zaryzykował przypuszczenie, że może nieco przesadziłeś w tej narracji o porozumieniu z trenerem, chcąc go tym bardziej wziąć w obronę?

- W ogóle nie patrzyłem tymi kategoriami, że chcę go ochronić.

Z trenerem Gabrielem Sarmiento masz cały czas kontakt?

- Tak jest.

On jest świadomy tego wszystkiego, co powiedziałeś? Rozmawialiście na ten temat?

- Nie rozmawiamy o tym. Samemu byłoby mi to ciężko przeanalizować. Bardziej powiedziałbym, że pod tym względem temat został zakończony. To wszystko, co chciałem powiedzieć, już wyczerpałem. Ja o tym szczerze opowiedziałem, a pan rzetelnie opisał.

Chciałbyś, aby Sarmiento wciąż był twoim szkoleniowcem?

- To jest moje marzenie. Ciche plany, o których teraz powiem, mam takie, że pod koniec roku chciałbym zaboksować. A do ewentualnego rewanżu, jeśli miałby nastąpić, chciałbym przygotowywać się z tym trenerem. Uważam, że jeśli będę nadal boksował, to moje drogi z Ramazem Muslimowem prędzej czy później się przetną.

Przychodzi mi na myśl Adam Kownacki, który sensacyjnie przegrał z Robertem Heleniusem. Do tego stopnia uważał, że to był wypadek przy pracy, iż od razu wziął rewanż i druga porażka z Finem definitywnie złamała mu karierę. Jeśli wrócisz, to nie zaczniesz od Muslimowa?

- Moim zdaniem lepiej byłoby wrócić inną walką, żeby po prostu znów poczuć ring i samemu ocenić, jak to wszystko wygląda, czy jeszcze mogę mieć aspiracje. Nie chcę być wariatem, który od razu rzuci się na ryzyko. Chcę poczuć, że jestem w pełni sił, aby nie porwać się z motyką na słońce. Dlatego tak istotna jest walka powrotna. Gdybym w niej, nie daj Boże, poczuł, że nie trzymam ciosu i odczuwam go inaczej niż to było niedawno, to nie chciałbym dalej w to brnąć. Wówczas, przy moim ofensywnym stylu boksowania, byłaby to równia pochyła. Jak boksować w takim stylu, mając problem z przyjęciem uderzenia? To byłoby bez sensu.

Taki wniosek byłbyś skory wyciągnąć już podczas sparingów, nie wchodząc jeszcze do prawdziwej walki?

- Ogólnie tak, ale myślę, że i tak najbardziej chciałbym to zweryfikować w ringu. W sumie podał pan dobry przykład, nawet nie pamiętałem, że Adam Kownacki od razu wziął rewanż z Heleniusem. A skoro to zrobił, to moim zdaniem postąpił zbyt pochopnie.

To hipotetyczna sytuacja: wracasz do ringu, toczysz powrotny pojedynek i bardzo szybko po zainkasowaniu ciosu w głowę czujesz, że to nie jest to. Wówczas byłbyś gotowy nie zwlekać, tylko na przykład świadomie uklęknąć i dać się wyliczyć?

- Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Gdybym wrócił taką lżejszą walką, to jakoś nie wyobrażam sobie, że miałbym klęknąć i się poddać. Raczej zrobiłbym inaczej. Świadomy, że ze słabszym rywalem czułem się źle, nie chciałbym toczyć kolejnej walki, czyli na przykład dążyć do rewanżu. Uznałbym, że widocznie coś jest ze mną nie tak i nie ma sensu tego ciągnąć. Nie chciałbym oszukiwać rodziny, kibiców i samego siebie, że wszystko jest w porządku, gdyby w rzeczywistości było inaczej. Najważniejsze to być w zgodzie z samym sobą.

Masz półtoraroczną córeczkę i dwumiesięcznego synka. Wiadomo, ambicje ambicjami, ale rozsądek musi być na pierwszym miejscu.

- Zgadzam się. Deklaruję, że jeśli zorientuję się, iż coś jest ze mną nie tak, nie będę dalej tego ciągną. Jeżeli rozpoczęte treningi i przygotowania pójdą dobrze, a później podobnie będzie w sparingach, to jak najbardziej dam sobie szansę. W przeciwnym razie spojrzałbym na to wszystko uczciwie, by nie skrzywdzić innych i siebie. Ale proszę uwierzyć, naprawdę mam przeświadczenie i wiarę w to, że ten sport ciągle jest dla mnie. To, że tak szybko podniosłem się, będąc na granicy życia i śmierci, już jest dla mnie małym-dużym sukcesem.

Rozmawiał Artur Gac

Michał Soczyński (z lewej) Pawel Skraba AGENCJA SE

Michał Soczyński został brutalnie znokautowany na gali KnockOut Boxing Night 42 Paweł Skraba/Super Express East News

Sebastian Idziak - Szymon Janz. Skrót walki Polsat Sport