Kamil Bednarek pracuje na wielką walkę. Kolejna wygrana przed czasem

Za pierwszym razem, niespełna rok temu, była to Filadelfia, a teraz Paramount Theatre w Huntington, w stanie Nowy Jork. Naprzeciwko Polaka stanął Victor Hugo Exner , zawodnik nominalnie z kategorii półciężkiej, lecz tej klasy, że zwycięstwa przeplata licznymi porażkami. 32-letni Argentyńczyk do potyczki z Polakiem przystępował z rekordem 11 zwycięstw i 14 porażek (do tego dwa remisy) .

Teraz ciekawa sprawa dotyczy planów na przyszłość, o których nieco więcej może wiedzieć miejski portal dzierzoniow.pl, będący blisko pięściarza z tego miasta i jego trenera. - To w końcu musi otworzyć drogę do pierwszej naprawdę dużej walki. Nikt inny nie czeka na to bardziej niż sam zawodnik. Jeśli kontuzje nie pokrzyżują planów, może się to wydarzyć jeszcze w tym roku - przekazano.