Polski bokser ciężko znokautowany. Ważne wieści ze szpitala. Jest komunikat

Znów drżymy o zdrowie kolejnego polskiego pięściarza. Po niedawnym dramacie Michała Soczyńskiego, tym razem doszło do ciężkiego nokautu na doświadczonym Denisie Mądrym. 31-latek wystąpił na gali KBN 43: MAXLIGA MASTERS - THE SHOWDOWN w Dzierżoniowie, gdzie zmierzył się z Igorem Prygą. I walka zakończyła się dla niego koszmarnie. Organizatorzy, za pośrednictwem telewizji, przekazali informacje ze szpitala.

Dwóch bokserów na ringu, jeden z zawodników stoi z rękawicami bokserskimi i tatuażami na ramieniu, drugi zawodnik widoczny w kółku powiększającym upada po uderzeniu, na spodenkach i rękawicach widoczne logotypy sponsorów.
Denis Mądry na pierwszym planie, w kółku podczas pojedynku z Kewinem GibasemYoutube/@RBN Sport / Youtube/@PolsatsportPUSTE

Urodzony w Zgorzelcu Denis Mądry nie zrobił wielkiej kariery w boksie zawodowym, ale miał pojedyncze momenty, gdy jego nazwisko było wymieniane częściej. Zwycięstwa przeplata jednak porażkami, a po wydarzeniach z Dzierżoniowa ma na koncie 11 wygranych, 12 przegranych i 1 remis. W tym momencie jednak nie bilans walk jest najważniejszy...

Denis Mądry dotkliwie poturbowany. "Przebywa obecnie w szpitalu w Wałbrzychu"

Na gali w Dzierżoniowie, gdzie w dwóch najważniejszych pojedynkach wieczoru wystąpili Rafał Wołczecki i Kamil Bednarek (obaj wygrali swoje starcia), wcześniej do ringu weszli Denis Mądry i Igor Pryga. Ten pierwszy, pod koniec listopada, nieco odbudował się po trzech z rzędu porażkach. Z kolei niepołomiczanin dotąd przegrał tylko jeden pojedynek. Co ciekawe, pokonany z ringu zszedł w debiucie, uznając wyższość pod koniec 2021 roku Aleksandra Jasiewicza. Do sobotniego boju przystępował z dziewięcioma zwycięstwami na koncie.

    Od początku w tej walce ton nadawał Pryga, aż w końcu rozegrał się prawdziwy dramat. Do nieszczęścia doszło w szóstej rundzie. Najpierw Mądrego na deski rzucił prawy krzyżowy. A gdy wstał, by jeszcze kontynuować to starcie, został bardzo dotkliwie skarcony ciosami sierpowymi. Dwa kolejne uderzenia sprawiły, że doszło do ciężkiego nokautu.

    "Fatalne sceny. Ciężko znokautowany Denis Mądry opuścił halę w Dzierżoniowie na noszach. Igor Pryga najlepszy w karierze, ale to nie jest teraz najważniejsze..." - relacjonował komentujący galę Piotr Jagiełło, dziennikarz TVP Sport.

    Na finiszu transmisji, która odbywała się na sportowym kanale Telewizji Polskiej - w TVP Sport, przekazano najświeższy meldunek.

    - Jeszcze na koniec informacja od organizatorów. Denis Mądry, który został ciężko znokautowany, przebywa obecnie w szpitalu w Wałbrzychu. Miejmy nadzieję, że jego stan szybko się ustabilizuje i szybko wróci do zdrowia - poinformowała dziennikarka Sylwia Dekiert.

    Miniony rok został naznaczony przerażającym nokautem na Michale Soczyńskim, który zmierzył się z Ramazanem Muslimowem. Polak najpierw był dotkliwie obijany przez wiele rund, a brutalny nokaut został mu zgotowany w 7. rundzie. "Soczek" walczył o życie na oddziale intensywnej terapii, gdzie lekarzom udało się uratował największy dar.

    Jego powrót na ring jest obecnie mocno wątpliwy, a pięściarz udzielił zaskakującego wywiadu Interii. Innym naszym rozmówcą w tym temacie był sędzia ringowy Robert Gortat.

