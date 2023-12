Duchowny Ludovic Frere napisał kiedyś książkę o cnocie niestrudzenia pod tytułem " Pochwała cierpliwości ". I zasadniczo cała kariera Mateusza Masternaka jest właśnie takim nieustępliwym oczekiwaniem od kilkunastu lat na to, co wydarzy się 10 grudnia na ringu w Bornemouth . Oczy mnóstwa kibiców boksu będą wtedy zwrócione właśnie na to miasto w Anglii, gdzie walką wieczoru będzie starcie o tytuł mistrza świata WBO wagi cruiser . Polak stanie w szranki z pupilem miejscowej publiczności, Chrisem Billamem-Smithem (18-1, 12 KO) .

Mateusz Masternak dzisiaj wylatuje do Wielkiej Brytanii