Polska pięściarka robi furorę na igrzyskach w Paryżu. Kibice zachwyceni. "Będzie medal"

Zawsze na igrzyskach zdarzają się miłe zaskoczenia związane z sukcesami polskich sportowców. Niektórzy zawodnicy przygotowują się z całych sił na igrzyskach i udaje im się dokonać czegoś, co wcześniej wydawało się niemożliwe. Możliwe, że Julia Szeremeta dołączy do tego grona.

Julia Szeremeta zachwyciła wielu fanów boksu w swojej walce przeciwko Tinie Rahimi. To, co pokazała na ringu, czyli pewność siebie i luz sprawiły, że zyskała w oczach wielu znawców dyscypliny i nie tylko. Tę walkę Polka pokonała na punkty wynikiem 30:27 u wszystkich sędziów. To oznacza, że całkowicie zdeklasowała swoją rywalkę, która swoją drogą jest rankingową "dwójką".