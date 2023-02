Polska może dołączyć do bojkotu mistrzostw świata!

Przypomnijmy, że kilka dni temu te dwie federacje zapowiedziały, że zbojkotują tegoroczne mistrzostwa świata w boksie kobiet i mężczyzn. Powodem jest przywrócenie Rosjan i Białorusinów do rywalizacji, pod ich narodowymi flagami. Do bojkotu dołączają kolejne kraje, oficjalnie ogłosili to już także Czesi.