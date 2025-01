Polska legenda przeżywa dramat. Nie potrafiła już dłużej milczeć. "Załamałam się"

Spokój przerwała seria niefortunnych zdarzeń. O wszystkim sportsmenka opowiedziała właśnie w swoich mediach społecznościowych. Życiowy dramat zaczął się od śmierci ukochanego, po której do dziś główna bohaterka tego tekstu niestety nie potrafi się pozbierać. "Nie pogodziłam się z tym. Rzadko bardzo pozwalam sobie na myślenie o tym bo rozpadam się wtedy na amen " - napisała na Facebooku. Później podzieliła się z odbiorcami szczegółami na temat kłopotów zdrowotnych. "Zostałam sama i prawie przestałam chodzić przez problemy z kręgosłupem" - dodała.

"Zwyrodnienia w odcinku lędźwiowym kręgosłupa sprawiły że nogi drętwiały i zaczęły się problemy z poruszaniem. Nie mogłam chodzić, ani stać dłużej niż parę minut. Nie mogłam się schylić. Nie wspominając o bólu. Okazało się, że mam niebezpieczny kręgozmyk, połamane kręgi, przepukliny itd. To był bardzo ciężki czas. Słowa jak depresja nie oddadzą klimatu zawsze nadaktywnej Rylik przykutej do łóżka " - czytamy w dalszej części wpisu.

Agnieszka Rylik potrzebowała operacji. Ulga była tylko chwilowa

51-latka powoli zaczyna tracić cierpliwość. "Załamałam się .. bo miało być lepiej. (...) Gdyby nie pomoc mojej mamy i bliskich osób nie wiem jak bym przeżyła ten czas. Dziękuję że jesteście na dobre i zostaliście ze mną na złe . Nie wiem co będzie dalej... Pewnie powiecie, że jestem twarda, fighterka i sobie poradzę. Ale pamiętajcie też, że jestem zwykłym człowiekiem na którego spadło dużo jak na jedną osobę" - zaznaczyła.

"Nie było mi łatwo się otworzyć i to napisać , ale pomyślałam przy tych życzeniach spełnienia marzeń od Was, że to już czas podzielić się z Wami o czym tak naprawdę marzę ...chciałabym jeszcze z córką pójść na spacer .. po prostu. Chciałabym wyzdrowieć i stanąć na nogi dla niej. Bo dzięki niej jeszcze się jakoś trzymam i walczę dalej" - zakończyła wzruszający post, który okrasiło smutne zdjęcie ze szpitala.