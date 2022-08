Polsat Boxing Promotions 9. Nikodem Jeżewski kontra Serge Michel w walce wieczoru

Drugiego września w hali Polonia w Częstochowie Nikodem Jeżewski skrzyżuje rękawice z Serge’em Michelem. Mający na koncie 13 zwycięstw i 2 porażki zawodnik to aktualny numer dziewięć niemieckiej wagi junior ciężkiej. Dla porównania Jeżewski to piąty pięściarz tej kategorii w naszym kraju. Takie zestawienie gwarantuje ogromne emocje, których dodatkowym paliwem jest sportowa złość jaka tli się w Jeżewskim za wspomnianą lutową porażkę z rodakiem Michela. Doświadczenie przemawia na korzyść 31-letniego Polaka, podobnie jak fakt że jego najbliższy rywal jest o dwa lata starszy. Serge Michel boksował głównie w Niemczech, ale ma też na koncie trzy występy na Wyspach Brytyjskich. To z kolei wyróżnia go na tle Jeżewskiego, który na przestrzeni 24 pojedynków tylko raz walczył poza ojczyzną. Była to pamiętna konfrontacja z jednym z obecnych dominatorów światowej wagi junior ciężkiej, niepokonanym Brytyjczykiem Lawrence’em Okolie’em.