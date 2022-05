Polsat Boxing Promotions 7. Nikodem Jeżewski wygrywa po zaciętej walce

Szósta walka gali Polsat Boxing Promotions 7 przyniosła polskim kibicom bardzo emocjonujący pojedynek w kategorii junior ciężkiej - nasz reprezentant Nikodem Jeżewski (20-2-1) skrzyżował bowiem pięści z Artursem Gorlovsem (9-1-1).

Od początku wiadomo było, że Łotysza nie można w najmniejszym stopniu lekceważyć - to bowiem specjalista od nokautów, który przez KO kończył niemal wszystkie swoje wygrane pojedynki (prócz zaledwie jednego).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ceremonia ważenia przed galą Polsat Boxing Promotions 6. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Polsat Boxing Promotions 7. Nikodem Jeżewski zwycięzcą. Tytaniczna praca w ringu się opłaciła

Pięściarze zaczęli potyczkę aktywnie, ale starali się mimo wszystko nie szarżować - walkę zakontraktowano na 10 rund, więc należało ostrożnie szafować swoimi siłami. Pierwsze odsłony były więc całkiem wyrównane, a zgromadzona wokół publika żywiołowo reagowała na poczynania sportowców.

Reklama

Intensywność wydarzeń w ringu z rundy na rundę zaczynała jednak mimo wszystko być naprawdę wysoka - Gorlovs postawił Jeżewskiemu twarde warunki, ale Polak absolutnie nie odpuszczał. Od strony technicznej wymiana ciosów wyglądała naprawdę dobrze - nie widać było zbyt wielu "zapasów" i szarpanego tempa.

W szóstej rundzie uwidocznił się u Łotysza mały kryzys formy - w tym fragmencie walki to Jeżewski przez moment wyraźnie dominował, wyprowadzając wiele celnych sierpowych z prawa i lewa. Gorlovs szybko jednak wziął się w garść i w rundzie siódmej to on wyglądał lepiej, na sam koniec tej części potyczki jednak wylądował na deskach na dwie sekundy - jak się jednak wydaje, był to bardziej efekt poślizgnięcia, a nie ataku Polaka.

Tak czy inaczej zobaczyliśmy walkę w pełnym wymiarze - po 10 rundach o rezultacie musieli zadecydować sędziowie punktowi. Arbitrzy uznali, że triumfatorem jest Nikodem Jeżewski (96-93, 97-92, 96-93 pkt) - jednogłośne rozstrzygnięcie potwierdziło, że to jednak nasz reprezentant pokazał lepszy poziom.

Polsat Boxing Promotions 7. Emocjonujący wieczór w Lublinie

W ramach gali Polsat Boxing Promotions 7 zaplanowano dokładnie siedem walk - przed występem Jeżewskiego w swoich pojedynkach zwyciężali kolejno Grabowski, Przybyła, Suske, Kozłowski i Bereżewski. Zwłaszcza wyczyny tego ostatniego mogły się podobać fanom pięściarstwa zgromadzonym w Hali Sportowo-Widowiskowej "Globus" w Lublinie.

Walką wieczoru ogłoszono z kolei jakiś czas temu starcie Osleysa Iglesiasa i Isaaca Chilemby o pasy mistrzowskie federacji WBA i IBO w wadze superśredniej.

Transmisję z gali Polsat Boxing Promotions 7 można oglądać od godz. 18.30 w Polsacie Sport Fight i od godz. 20.00 w Polsacie Sport oraz w Super Polsacie, a także w Polsacie Box Go.