Tego wieczoru debiut w roli komentatora pięściarstwa zaliczy Łukasz "Juras" Jurkowski, a swoją obecność zapowiedział gwiazdor polskich i światowych ringów Michał Cieślak.



Radomir Obruśniak zmierzy się z Carilem Herrerą w walce wieczoru. Urugwajczyk ma większe doświadczenie - wielokrotnie walczył o lokalne pasy. Obruśniak zapowiadał, że interesują go tytuły mistrzowskie. W sobotę będzie mógł wywalczyć międzynarodowe mistrzostwo Polski.



W rozpisce znalazło się też miejsce dla Marcina Siwego, który jeszcze nie tak dawno wystąpił na gali PBP 3. Błyskawicznie znokautował wtedy Marcelo Nascimento, więc jest gotowy na kolejne wyzwanie. Tym razem jego przeciwnikiem będzie Adnan Deronja.



Międzynarodowe starcie między Osleysem Iglesiasem a Rafaelem Sosą Pintosem ma także zaciekawić fanów.

Marcin Siwy: Wyjdę i zrobię swoje.

Polsat Boxing Promotions 4. Kto skomentuje galę?

Kolejne występy zanotują również między innymi Kewin Gibas oraz Gracjan Królikowski.



Pierwszy z nich z rozbrajającą szczerością przyznaje, że zamiast na nauce do matury skupia się obecnie na treningach bokserskich. Gracjan Królikowski w ostatnich miesiącach był bardzo zajęty, notując występy aż na trzech galach Polsat Boxing Promotions.



Komentarz telewizyjny do gali Polsat Boxing Promotions zapewnią Przemysław Saleta i debiutujący przy pięściarskim mikrofonie Łukasz "Juras" Jurkowski, a więc były zawodnik mma znany także z komentowania tej dyscypliny. Studio poprowadzi Artur Łukaszewski, a jego gośćmi będą między innymi prezes PBP Emil Jędrzejewski i wiceprezes tej organizacji Fiodor Łapin.



Swoją obecność w charakterze specjalnego gościa gali zapowiedział czołowy polski pięściarz bez podziału na kategorie wagowe oraz największa gwiazda grupy Polsat Boxing Promotions - Michał Cieślak.



Karta walk Polsat Boxing Promotions 4:

Radomir Obruśniak (4-0) - Caril Herrera (41-5)

Marcin Siwy (23-0) - Adnan Deronja (7-2)

Osleys Iglesias (3-0) - Rafael Sosa Pintos (61-16)

Kewin Gibas (2-0) - Ondrej Schilder (2-1)

Miłosz Grabowski (debiut) - Denis Makowski (0-1)

Gracjan Królikowski (1-1-1) - Damian Uspiński



Gdzie obejrzeć galę Polsat Boxing Promotions 4?

Od 19:00 do 20:00 - Polsat Sport Fight (studio i dwie walki)

Od ok. 19:30 do ok. 20:18 - także Polsat Sport

Od 20:00 do końca - Super Polsat

Od ok. 20:20 do końca - także Polsat Sport Extra