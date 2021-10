Gala Polsat Boxing Promotions 2 odbędzie się w Węgierskiej Górce. Kibice będą mogli zobaczyć wielu młodych i utalentowanych pięściarzy.



W walce wieczoru zmierzą się dwaj niepokonani zawodnicy. Boksujący w grupie Polsat Boxing Promotions Ihosvany Garcia zmierzy się z mistrzem Egiptu Nabilem Zakym.

Wcześniej do ringu wyjdzie dobrze zapowiadający się Konrad Kaczmarkiewicz. Rywalem Polaka będzie Gruzin Iago Gedenidze.

Polsat Boxing Promotions 2. Wyniki ważenia:

77,2 kg: Ihosvany Garcia (77) vs Nabil Zaky (76,75)

78 kg: Konrad Kaczmarkiewicz (77,95) vs Iago Gedenidze (77,95)

69,9 kg: Kewin Gibas (69,25) vs Kamil Zychiewicz (70,5)

66,7 kg: Niko Zdunowski (66,7) vs Oleksandr Mohilat (63,75)

66,7 kg: Gracjan Królikowski (66,7) vs Grzegorz Radtke (65,5)

63,5 kg: Arkadiusz Zając (63) vs Patryk Burkiciak (61,7)

