Polsat Boxing Promotions 2: Karta walk

Pierwsze wydarzenie spod szyldu Polsat Boxing Promotions odbyło się 21 sierpnia w Gdańsku. Na gali wystąpiło kilku utalentowanych zawodników, a w walce wieczoru tytuł mistrza Polski w kategorii superpiórkowej zdobył Radomir Obruśniak.



Organizacja nie zwalnia tempa. Już 9 października odbędzie się druga gala PBP. W walce wieczoru dojdzie do starcia pomiędzy dobrze zapowiadającym się Kubańczykiem Ihosvanym Garcią a Egipcjaninem Nabilem Zaky'm. Ponadto do ringu wejdą młodzi zawodnicy. Swoje pojedynki stoczą m.in. Konrad Kaczmarkiewicz, Kewin Gibas, Niko Zdunowski i Gracjan Królikowski. Łącznie na karcie walk znalazło się sześć starć.



- 9 października odbędzie się gala Polsat Boxing Promotions w Węgierskiej Górce, czyli terenach Grzegorza Proksy. Tam zaboksuje nasza młodzież. Gala w Gdańsku już pokazała parę ciekawych walk. Nie odpuszczamy także pomysłu walk w boksie amatorskim. Chcemy prowadzić zawodników w Legii, chcemy dać im to, czego może im brakować na zgrupowaniach kadry. Niekoniecznie chcemy zabierać chłopaków z macierzystych klubów. Chodzi o ich rozwój, o medale i aby nasz boks nie zanikł - mówił w programie "Koloseum" Fiodor Łapin.

Reklama

Karta walk Polsat Boxing Promotions 2:



76,2 kg: Ihosvany Garcia - Nabil Zaky

78 kg: Konrad Kaczmarkiewicz - Iago Gedenidze

69,9 kg: Kewin Gibas - Kamil Zychiewicz

66,7 kg: Gracjan Królikowski - Grzegorz Radke

66,7 kg: Niko Zdunowski - Oleksandr Mohilat

63,5 kg: Arkadiusz Zając - Patryk Burkiciak