Polsat Boxing Promotions 10. Efektowna gala z kilkoma nokautami!

W pierwszej walce boksu zawodowego Gracjan Królikowski pokonał Kristiana Dzurnaka przez TKO w pierwszej rundzie. Królikowski posłał rywala na deski już w drugiej minucie pojedynku, a dwie minuty później zasypał go ciosami bez żadnej reakcji , co zmusiło sędziego do interwencji końcowej.

Mało techniczny, ale emocjonujący bój stoczyli Niko Zdunowski i Oskar Gajcowski. Obaj pokazali serce do walki, choć dużo było uderzeń chybionych, nieczystych i polowania na jeden cios lub nieudanych kombinacji. Wydawało się, że werdykt będzie bliższy remisu, ale jednak sędziowie zdecydowanie "poparli" Zdunowskiego i to jemu przyznali zwycięstwo.

Od początku rywalizacji z Miłoszem Grabowskim zdecydowanie zbyt wiele "szacunku" okazywał mu Damian Mielewczyk. Z każdą minutą Grabowski zyskiwał na pewności siebie, bił bardziej regularnie i celnie. Już w czwartej i piątej rundzie Mielewczyk mocno krwawił, piątą część walki dokończył, ale do kolejnej nie dopuścił go już sędzia po konsultacji z lekarzem. Rozcięcie w okolicach oka było zbyt duże.