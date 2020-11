Podczas gali Polsat Boxing Night 9 dojdzie do ciekawie zapowiadającego się starcia pań. Już za niespełna miesiąc rękawice skrzyżują Ewa Piątkowska i Róża Gumienna.

Dla Piątkowskiej będzie to szesnasty zawodowy pojedynek w boksie. Dotąd “Tygrysica" wygrywała 14 razy i tylko raz musiała uznać wyższość rywalki. Piątkowska po raz ostatni w ringu pojawiła się w marcu tego roku. Wówczas mierzyła się z Kariną Kopińską, którą pokonała jednogłośną decyzją sędziów.

Natomiast Gumienna to przede wszystkim utytułowana kick-boxerka. Trenująca we Wrocławiu zawodniczka zdobywała liczne trofea w formule K-1. Od niedawna Gumienna próbuje również swoich sił w MMA. Do tej pory w mieszanych sztukach walki stoczyła trzy pojedynki i wszystkie wygrała.



O starciu obu pań mówiło się od dłuższego czasu. W maju duże zainteresowanie pojedynkiem na Twitterze wyrażała Piątkowska. Nie było jednak jasne, w jakiej formule zawodniczki skrzyżują rękawice. Ostatecznie padło na boks i do walki dojdzie już 5 grudnia na Polsat Boxing Night 9.



mtu