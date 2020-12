Polsat Boxing Night 9. Przemysław Runowski: Dużo mi dała praca z psychologiem

Przemysław Runowski (19-1, 4 KO) - Michał Syrowatka (22-4, 7 KO) to jeden z najciekawszych pojedynków gali Polsat Boxing Night 9, która odbędzie się 5 grudnia. O swoich przygotowaniach do sobotniego występu Runowski opowiedział przed kamerą Polsatu Sport. - Mam psychologa sportowego i dużo sobie wizualizuje. Uwierzcie mi, że wszystko, co teraz osiągam to właśnie przez niego - powiedział Runowski.

Choć obaj w ostatnich walkach nie zachwycili kibiców, to ich bezpośrednie starcie wywołuje ogromne emocje. - Z Michałem chciałem walczyć już jakiś czas temu, kiedy oboje byliśmy w naszej najlepszej formie i mieliśmy najlepszych trenerów. Wtedy ta walka naprawdę elektryzowała Polską. Teraz myślę, że również, choć obaj jesteśmy w innym miejscu. Ja miałem ostatnio słabsze walki, a rywal stoczył trzy gorsze pojedynki - powiedział Runowski.

Od tej walki zależy przyszłość Runowskiego i Syrowatki oraz to czy w tej przyszłości jest miejsce na boks. - Mam psychologa sportowego i dużo sobie wizualizuje. Uwierzcie mi, że wszystko, co teraz osiągam to właśnie przez niego. Codziennie piszę sobie pięć rzeczy, za które jestem wdzięczny i później przekłada się to na kolejny udany dzień - zakończył Runowski.

