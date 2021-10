Kadje to pięściarz wagi junior ciężkiej i ciężkiej, który do tej pory toczył walki we Francji i w Belgii. Zadebiutował w 2015 roku, pokonując przed czasem innego debiutanta Ishana Lamara. Następnie rozprawiał się z kolejnymi rywalami, a w 2018 roku znokautował Evgeniosa Lazaridisa i sięgnął po interkontynentalny pas BDB w królewskiej dywizji.

W swoim kolejnym występie 31-latek znokautował Laszlo Penzesa, sięgając z kolei po mistrzostwo Belgii w kategorii cruiser. We wrześniu 2018 roku doznał jedynej porażki w karierze - przegrał przed czasem z Vasilem Ducarem w pojedynku o interkontynentalny pas WBF.

