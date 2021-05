Polsat Boxing Night 10: Maksim Hardzeika pokonał Daniela Rutkowskiego

Odbyła się pierwsza walki z karty głównej gali Polsat Boxing Night. Maksim Hardzeika pokonał Daniela Rutkowskiego na punkty.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polsat Boxing Night. Jurij Kaszynski: Od razu się zgodziłem na tę walkę (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Reklama

W pierwszej walce z karty głównej zmierzyli się Daniel Rutkowski i Maksim Hardzeika. Obaj przybrali nieco inną strategię, agresywniejszy był "Rutek", ale rywala nie wyprowadził z równowagi i nie uzyskał żadnej przewagi.



Hardzeika nie dawał się wciągnąć w mniej korzystne dla niego wymiany, taki stan trwał do trzeciej rundy. Wtedy ruchliwość Rutkowskiego w końcu przełożyła się na coś więcej, ale do przełomu w tej walce nadal było daleko.





Rutkowski przewrócił się na ring, ale nie był liczony

Reklama