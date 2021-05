Podczas ceremonii ważenia przed walką Michała Cieślaka z Jurijem Kaszyńskim dał o sobie znać... Artur Szpilka. Były pretendent do tytułu mistrza świata wrzucił nawet krótki filmik do mediów społecznościowych, na którym słychać jego głośny doping. Piątkowe starcie będzie miało status eliminatora do pojedynku o pas mistrza świata federacji IBF kategorii junior ciężkiej. Transmisja Polsat Boxing Night 10 w Polsacie Sport i Ipla.tv od godz. 19, jak również w Super Polsacie od godz. 16 i Polsacie od godz. 22.

Michała Cieślaka i Artura Szpilkę łączą bardzo serdeczne relacje.



Ich więzi jeszcze bardziej zacieśniło wspólne trenowanie, jako że obaj szlifują formę pod okiem tego samego szkoleniowca - Andrzeja Liczika.

Nic więc dziwnego, że tworzą jedność i mocno się wspierają.



Pierwszy do ringu wejdzie Cieślak, który już piątek skrzyżuje rękawice z Jurijem Kaszyńskim. Dla Polaka to starcie ma ogromną rangę, bo jeśli wygra, znów zbliży się na wyciągnięcie ręki do drugiego w karierze pojedynku o mistrzostwo świata.



W czwartek odbyła się uroczysta ceremonia ważenia, na której pojawił się m.in. właśnie "Szpila". W chwili, gdy Cieślak zmierzał na wagę, pięściarz z Wieliczki krzyknął "brawo", a następnie "dawaj Michał". A gdy Polak z Rosjaninem stanęli naprzeciw siebie, rozpoczęło się coraz głośniejsze skandowanie: Michał, Michał, Michał!