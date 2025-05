Polki szaleją w Pucharze Świata. A tu nieoczekiwany problem, złota medalistka rezygnuje

Miłą niespodziankę miłośnikom pięściarstwa sprawiły Polki zaledwie kilka tygodni temu. Podopieczne Tomasza Dylaka w Brazylii zdobyły aż siedem medali, dzięki czemu przyćmiły inne nacje w rozpoczynającym tegoroczny cykl turnieju. Co ciekawe złota nie zdobyła choćby Julia Szeremeta. Wicemistrzynię olimpijską z Paryża przyćmiła Barbara Marcinkowska. Nie miała ona sobie równych we współzawodnictwie do 70 kilogramów. Reklama

Sympatycy "szermierki na pięści" zapewne nie mogli doczekać się obecności sportsmenki na ojczystej ziemi. Od 12 maja stolicą światowego boksu stanie się Warszawa, gdzie odbędzie się drugi przystanek w kalendarzu Pucharu Świata. I niestety na godziny przed pierwszymi pojedynkami niezbyt dobre wieści Polskiej Agencji Prasowej przekazał Tomasz Dylak.

Polska kadra bez Barbary Marcinkowskiej w Warszawie. To ona była najlepsza w Brazylii

Opiekun kadry nie będzie miał do dyspozycji kilku ważnych zawodniczek. Na liście znalazła się właśnie Barbara Marcinkowska. Winna okazała się choroba. "Ona jest chora na krztusiec. Nie brała udziału w ostatnim zgrupowaniu. Szkoda, bo była w dobrej, rosnącej formie" - przyznał szkoleniowiec, który i tak liczy na sukces "Biało-Czerwonych".

Zapewne na największe wsparcie może liczyć Julia Szeremeta. Srebrna medalistka zeszłorocznych igrzysk ma coś do udowodnienia po zawodach w Brazylii, choć jej głównym celem pozostają mistrzostwa globu. "Próbowałem ostatnio nakłonić Julkę Szeremetę, do mocniejszych treningów. Sama odparła, że czuje, iż nie jest to jeszcze ta 100-procentowa motywacja" - ujawnił kulisy przygotowań Tomasz Dylak. Reklama

Pierwsze pojedynki na stołecznym obiekcie odbędą się już w poniedziałek. Zmagania potrwają do piątku 16 maja. "Naszym celem są igrzyska w Los Angeles. Dlatego teraz jest czas na popełnianie błędów i analizę. Nie boimy się porażek. Chcemy do Memoriału Stamma podejść podobnie jak to miało miejsce w Brazylii" - zapowiedział trener.

