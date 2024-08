Polka zniknęła po walce. Nie chciała z nikim rozmawiać. Mocne słowa trenerów

Najpierw Julia Szeremeta pokonała w ćwierćfinale kategorii do 57 kilogramów Portorykankę Ashleyann Lozadę Mottę i zapewniła sobie co najmniej brązowy medal igrzysk olimpijskich w Paryżu. Polacy byli w niebie.

Pół godziny później do walki w ćwierćfinale stanęła Elżbieta Wójcik w kategorii do 75 kg. Po pierwszej rundzie prowadziła. Po dwóch wygrywała u jednego sędziego, a u czterech był remis. W ostatniej rundzie trzeba było przekonać do siebie dwóch z czterech arbitrów.