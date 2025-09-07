Polka weszła na ring tuż po Szeremecie. Niespodzianka, musiała szukać nokautu

Do podopiecznych Tomasza Dylaka podczas tegorocznych mistrzostw świata w Liverpoolu przed starciem Barbary Marcinkowskiej nie można było mieć większych zastrzeżeń. W sobotni wieczór w imponującym stylu Aneta Rygielska pokonała Sanju Khatri z Indii. W niedzielę, tuż po godzinie 19:00, gorsza nie chciała być Julia Szeremeta. Po prawie czteromiesięcznej przerwie wicemistrzyni olimpijska z Paryża w równie pewnym stylu rozprawiła się z Yan Cai i awansowała do ćwierćfinału. Na podobne informacje liczyliśmy również w przypadku jej nieco młodszej koleżanki z kadry.

Ruszyła ona do boju w kategorii do siedemdziesięciu kilogramów. Początkowo nie było to wcale oczywiste. Szczegółami z naszą redakcją podzielił się opiekun żeńskiej reprezentacji, Tomasz Dylak. "Miałem Oliwkę Toborek i Emilkę Koterską, obie w tej chwili są bardziej 75 kilo, a nawet byłyby w stanie zbić do 70, ale tam mamy Basię Marcinkowską, która umocniła sobie pozycję. Dlatego jedną z tych dziewczyn z 75 musiałem puścić do osiemdziesiątki i na tę chwilę zdecydowałem się, że to Emilia Koterska pójdzie wyżej, bo po prostu jest większa gabarytowo i na sparingach z większymi dosyć dobrze sobie radzi" - wyznał.

Barbara Marcinkowska odpada z mistrzostw świata. Brytyjka minimalnie lepsza

Barbara Marcinkowska nie miała łatwej przeprawy na start. Wystarczyło tylko spojrzeć na narodowość przeciwniczki. Chantelle Reid walczyła przed własną publicznością. Ponadto wcześniej pokonała 5-0 Nowozelandkę Morgan Adele Henderson. Koncert dała zwłaszcza w pierwszej odsłonie. Zawodniczka z Antypodów przegrała ją z kretesem. Jeden z arbitrów punktował nawet 10-8 na korzyść późniejszej zwyciężczyni. To było dla Polki ostrzeżenie, by nie lekceważyć oponentki i od samego początku zachowywać koncentrację na maksymalnym poziomie.

Kłopoty dla naszej rodaczki nadeszły w rundzie otwierającej pojedynek. Ta padła łupem Brytyjki, której postawa bardziej spodobała się trzem sędziom. W drugiej doszło do identycznej sytuacji, wobec czego "Biało-Czerwona" znalazła się w poważnych tarapatach. Po ostatniej przerwie Barbara Marcinkowska musiała zaryzykować i poszukać nokautu. W przeciwnym wypadku groziło jej pożegnanie się z Liverpoolem na pierwszej możliwej przeszkodzie. Niestety zrealizował się pesymistyczny scenariusz. Polce od dziś pozostało jedynie dopingowanie pozostałych koleżanek z kadry.

Barbara Marcinkowska - Chantelle Reid 2-3 (30-27, 30-27, 27-30, 27-30, 27-30)

Julia Szeremeta: Ja się nie stresuję, walczę na pełnym luzie [WIDEO] Polsat Sport Polsat Sport

Barbara Marcinkowska w 2021 roku Pawel Wodzynski/Dzien Dobry TVN/East News East News

Gorąco na MŚ w boksie Ben Roberts Photo Getty Images

Boks - zdj. ilustracyjne nomadsoul1 123RF/PICSEL