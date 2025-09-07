Polka weszła na ring tuż po Szeremecie. Niespodzianka, musiała szukać nokautu
Interesująco dla polskich kibiców rozpoczęła się niedzielna sesja wieczorna mistrzostw świata federacji World Boxing. Zaledwie kilkadziesiąt minut po zwycięskiej walce Julii Szeremety, do akcji wkroczyła Barbara Marcinkowska. Młodsza koleżanka wicemistrzyni olimpijskiej konfrontowała się z jedną z przedstawicielek gospodarzy. I doszło do tego, że nasza rodaczka w końcówce potrzebowała nokautującego uderzenia.
Do podopiecznych Tomasza Dylaka podczas tegorocznych mistrzostw świata w Liverpoolu przed starciem Barbary Marcinkowskiej nie można było mieć większych zastrzeżeń. W sobotni wieczór w imponującym stylu Aneta Rygielska pokonała Sanju Khatri z Indii. W niedzielę, tuż po godzinie 19:00, gorsza nie chciała być Julia Szeremeta. Po prawie czteromiesięcznej przerwie wicemistrzyni olimpijska z Paryża w równie pewnym stylu rozprawiła się z Yan Cai i awansowała do ćwierćfinału. Na podobne informacje liczyliśmy również w przypadku jej nieco młodszej koleżanki z kadry.
Ruszyła ona do boju w kategorii do siedemdziesięciu kilogramów. Początkowo nie było to wcale oczywiste. Szczegółami z naszą redakcją podzielił się opiekun żeńskiej reprezentacji, Tomasz Dylak. "Miałem Oliwkę Toborek i Emilkę Koterską, obie w tej chwili są bardziej 75 kilo, a nawet byłyby w stanie zbić do 70, ale tam mamy Basię Marcinkowską, która umocniła sobie pozycję. Dlatego jedną z tych dziewczyn z 75 musiałem puścić do osiemdziesiątki i na tę chwilę zdecydowałem się, że to Emilia Koterska pójdzie wyżej, bo po prostu jest większa gabarytowo i na sparingach z większymi dosyć dobrze sobie radzi" - wyznał.
Barbara Marcinkowska odpada z mistrzostw świata. Brytyjka minimalnie lepsza
Barbara Marcinkowska nie miała łatwej przeprawy na start. Wystarczyło tylko spojrzeć na narodowość przeciwniczki. Chantelle Reid walczyła przed własną publicznością. Ponadto wcześniej pokonała 5-0 Nowozelandkę Morgan Adele Henderson. Koncert dała zwłaszcza w pierwszej odsłonie. Zawodniczka z Antypodów przegrała ją z kretesem. Jeden z arbitrów punktował nawet 10-8 na korzyść późniejszej zwyciężczyni. To było dla Polki ostrzeżenie, by nie lekceważyć oponentki i od samego początku zachowywać koncentrację na maksymalnym poziomie.
Kłopoty dla naszej rodaczki nadeszły w rundzie otwierającej pojedynek. Ta padła łupem Brytyjki, której postawa bardziej spodobała się trzem sędziom. W drugiej doszło do identycznej sytuacji, wobec czego "Biało-Czerwona" znalazła się w poważnych tarapatach. Po ostatniej przerwie Barbara Marcinkowska musiała zaryzykować i poszukać nokautu. W przeciwnym wypadku groziło jej pożegnanie się z Liverpoolem na pierwszej możliwej przeszkodzie. Niestety zrealizował się pesymistyczny scenariusz. Polce od dziś pozostało jedynie dopingowanie pozostałych koleżanek z kadry.