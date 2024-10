Polka walczyła o złoto, Szeremeta dopingowała. Lekarz przerwał pojedynek, za dużo krwi

Polski boks kobietami stoi. W sobotnie popołudnie kibice mieli kolejne powody do radości po niedawnych igrzyskach w Paryżu . Stolica Francji w wakacje okazała się szczęśliwa dla Julii Szeremety, która na korcie centralnym Rolanda Garrosa zmierzyła się o złoty medal z Lin Yu-ting. Chełmianka co prawda przegrała z faworyzowaną Tajwanką, ale w kraju nad Wisłą do dziś jest jedną z najbardziej uwielbianych przez fanów sportsmenek.

Zmagania odbywają się w Sofii i jak na razie układają się dosyć dobrze dla "Biało-Czerwonych". Wspomniana przez Julię Szeremetą Barbara Marcinkowska nie dotarła do finału, ale niedawna bohaterka z Paryża nie myliła się co do formy Natalii Kuczewskiej. W Bułgarii sportsmenka wcześniej radziła sobie wyśmienicie. Rówieśniczka srebrnej medalistki olimpijskiej pewnie przeszła przez poprzednie rundy. W batalii o tytuł w kategorii do 50 kilogramów czekała na nią wymagająca przeciwniczka - Kristina Nad Varga.