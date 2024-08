Polka w ćwierćfinale, rankingowa "dwójka" rozbita. Niebywały werdykt

Kapitalnie od początku zmagań na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu prezentuje się Julia Szeremeta. Jedna z najmłodszych zawodniczek w stawce bez kompleksów przystąpiła do pojedynku z Omaylin Alcali . Polka rywalizująca w kategorii do 57 kilogramów pokonała w 1. rundzie rywalkę , głównie za sprawą znakomitego początku walki.

Kompletna dominacja Polki. Julia Szeremeta powoli "podbija Paryż

W piątek 20-latka wyszła do ringu z Australijką Tiną Rahimi, która zdaniem ekspertów zdecydowanie była w zasięgu Polki. Szeremeta w 1. rundzie szybko przeszła do ofensywy i wyprowadzała kolejne ciosy, z których spora część trafiała w rywalkę. Sędziowie nie mieli najmniejszych wątpliwości - ogłosili jednogłośnie prowadzenie Polki .

Polka w dość prowokujący sposób, z opuszczoną gardą poruszała się szybko wokół Rahimi. Na pięciu kartach punktowych 20-latka po drugiej rundzie prowadziła 20:18. I to z "dwójką" rankingu. Sytuacja nie zmieniła się w trzeciej rundzie. Szeremeta wyglądała, jakby nie odczuwała niemal żadnej presji, na co coraz częściej zaczęli zwracać uwagę eksperci i to nie tylko z Polski.