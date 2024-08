Polka tańczyła w ringu, doprowadziła rywalkę do łez. "Bawiłam się"

Julia Szeremeta w pięknym stylu awansowała do ćwierćfinału turnieju bokserskiego w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. W 1/8 finału kategorii do 57 kilogramów pokonała jednogłośnie na punkty wyżej notowaną Australijkę Tinę Rahimi. To była pokaz boksu Polki, która zatańczyła z rywalką w ringu.