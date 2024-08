Polka odpadła z igrzysk po wielkich kontrowersjach. Wróciła do kraju i zdarzyło się to

W ostatnią niedzielę podczas igrzysk olimpijskich 2024 w Paryżu Elżbieta Wójcik pożegnała marzenia o medalu przegrywając w ćwierćfinale zmagań w kategorii wagowej do 75 kg - nie obyło się w tym przypadku jednak bez kontrowersji po tym, jak sędziowie jako zwyciężczynię wskazali Atheynę Bylon. Nazajutrz polska pięściarka powróciła do kraju, gdzie została uroczyście powitana i wówczas... pękły wielkie emocje, które sportsmenka trzymała w sobie do tamtego momentu.