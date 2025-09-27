Polak zrobił furorę w Czechach. Niebywałe sceny, padły kontrowersyjne słowa
Natan Marcoń postanowił wyjść poza polski horyzonty freak fightów i po zamieszaniu na brytyjskim Misfits Boxing zawalczył w szeregach czeskiej organizacji Clash MMA. "Kraken" ku zaskoczeniu zdominował rywala. Samir Margina był dwukrotnie liczony za brak aktywności w obronie. Nokautu zabrakło, ale decyzja sędziowska była jednomyślna. Po walce postanowił wyzwać na pojedynek... zawodnika UFC, Jiri Prochazkę.
Natan Marcoń wszedł do klatki podczas gali Clash MMA 13, która odbyła się w czeskich Pardubicach. Wydarzenie to przyciągnęło uwagę fanów freak fightów, bowiem karta walk obfitowała w mieszankę MMA, boksu i nawet formuły lethwei, wśród nich znajdował się właśnie pojedynek Marconia.
Rywalem Natana był Samir Margina, z którym zmierzył się na zasadach boksu birmańskiego, co oznaczało, że walka była bardziej brutalna i surowa niż standardowe starcia MMA czy boksu. Marcoń, znany w środowisku jako "Bóg Estetyki" lub "Kraken", zdążył już pokazać w Czechach jak bardzo kontrowersyjną osobą jest.
Dla Marconia był to pojedynek pełen znaczeń, nie tylko jako kolejna sportowa próba sił, ale też jako element jego budowania wizerunku i kariery na rynkach zagranicznych. Warto zaznaczyć, że również ostatnio mocno namieszał przy okazji walki Amadeusza Ferrariego na gali Misfits w Anglii.
Co ciekawe, w obozie Samira znalazł się były zawodnik KSW Gracjan Szadziński, z którym "Kraken" ma na pieńku od dobrych kilkunastu miesięcy. "Gracek" stanął w narożniku czeskiego freak-fightera.
Clash MMA 13: Marcoń i Schreiber walczyli w Czechach
Już od pierwszych sekund Natan Marcoń rzucił się na oponenta, który odczuł trudy pojedynku. Na jego twarzy lądowały kolejne mordercze ciosy. W połowie rundy sędzia Piotr Michalak na moment przerwał bój i liczył Samira.
Wydawało się, że "Bóg Estetyki" może nie wytrzymać kondycyjnie tempa starcia. Mimo wszystko w drugiej odsłonie dalej wyglądał na dobrze dysponowanego i cały czas zasypywał ciosami rywala. Na twarzach obu zawodników pojawiły się rozcięcia i pełno krwi. Widać, że Polak szukał skończenia, ale Samir cały czas stał na nogach.
W trzeciej rundzie obaj poszli na wyniszczenie, czas upływał, a zmęczenie narastało. Po minucie tempo znacznie siadło, ciosy nie ważyły już tyle, co wcześniej, a ruchy stały się bardzo przewidywalnie. Ostatecznie doszło do decyzji sędziowskiej, podczas której arbitrzy jednogłośnie wskazali Natana Marconia jako triumfatora.
- Teraz chciałbym zawalczyć w boksie z zawodnikiem UFC Jiri Prochazką albo z dziesięcioma niskorosłymi - powiedział na gorąco po walce polski zwycięzca.
Polacy tym samym podbili czeską organizacją Clash MMA. Wcześniej podczas tego samego wydarzenia swoją walkę wygrała Marianna Schreiber.