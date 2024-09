Polak zrobił furorę na Ukrainie. Dwie minuty i było po wszystkim

Jeden z czołowych polskich pięściarzy Adam Balski (20-2, 12 KO) powrócił na ring po ośmiu miesiącach przerwy. Tym razem bój toczył w nieoczywistych okolicznościach, bo we Lwowie na Ukrainie. Widząc relacje teamu Biało-Czerwonego wydarzenie odbywało się w spokojnej atmosferze, a na ulicach ukraińskiego miasta panował duży spokój.

Można śmiało stwierdzić, że pochodzący z Kalisza bokser jest teraz w najlepszym momencie swojej kariery. Zajmuje 1. miejsce w rankingu WBC wagi bridger (której mistrzem do niedawna był jeszcze Łukasz Różański) i od czterech pojedynków dominuje oponentów jeden za drugim. Taki obrót spraw znacznie zbliża go do upragnionego pasa mistrza świata.