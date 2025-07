Polak znów może świętować. Przyszła nagroda za tytuł, jest wśród najlepszych

Polskie środowisko bokserskie od razu rozpoczęło wielkie świętowanie. W przeszłości nie mieliśmy zbyt wielu czempionów. Na dalszy plan zszedł nawet fakt, iż mowa "jedynie" o tymczasowym tytule . "Trzeci raz, więc do trzech razy sztuka. Teraz nadszedł mój czas. Idziemy dalej i nie zwalniamy tempa. Chcę się teraz nacieszyć tym co zdobyłem, bo chyba mi się należy. Fajnie jest" - mówił z kolei w ringu 36-latek .

Czasu na szampańskie świętowanie nie było praktycznie wcale. Michał Cieślak szybko wrócił do ojczyzny ze względu na nadchodzący ślub. "Wracam do Polski, wracam do mojej przyszłej żony, do mojego syna" - przyznał z dumą. Świeżo upieczony mistrz świata wylądował zaledwie kilkadziesiąt godzin temu. Przywitali go nie tylko najbliżsi. Na czerwcowego pogromcę Jeana Pascala czekał między innymi Artur Szpilka. Rówieśnicy mają ze sobą bardzo dobry kontakt. Obecny zawodnik KSW w niedzielę przerwał nawet mszę świętą, by ogłosić wiernym sukces kolegi.