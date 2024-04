Andrzej Wawrzyk poddany, Polak ciężko zraniony

A niestety o Andrzeju Wawrzyku wiadomo, co pamiętają kibice boksu z długim stażem, że od największych walk odbił się m.in. dlatego, że nie posiada odporności na ciosy mocno bijących rywali w wadze ciężkiej. Tu warto przypomnieć, że nasz pięściarz przed zerwaniem kariery, co nastąpiło w 2016 roku, był o włos, aby stoczyć pojedynek o mistrzostwo świata federacji WBC z bombardierem z Alabamy, Deontayem Wilderem . Tym samym, który potwornie znokautował Artura Szpilkę. Tamto starcie już było ogłoszone, ale Polak miał pozytywny wynik testów antydopingowych i konfrontacja została odwołana. Wcześniej w mistrzowskim starciu na deski rzucił go Rosjanin Aleksander Powietkin .

O ile jednak tamto starcie, będąc wówczas zawodnikiem na kursie do wielkiej walki, Wawrzyk wygrał, to w pojedynku z Ghańczykiem został poddany przez sędziego ringowego. Wydarzenia miały miejsce w czwartej rundzie, gdy na głowę Polaka spadł celny prawy sierpowy. Krakowianin zaczął "pływać" w ringu, a gdy odbił do narożnika, sędzia jeszcze przez chwilę brał pod uwagę, by dać mu szansę kontynuować walkę. Gdy jednak przywołał go do siebie, a Wawrzyk ruszył, sędzia zobaczył, że jeszcze zupełnie nie doszedł do siebie. I przerwał pojedynek!