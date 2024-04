Nie do pozazdroszczenia są takie przegrane, jak ta Alena Babicia w kwietniu ubiegłego roku w podrzeszowskiej Jasionce. Niepokonany Chorwat wszedł do paszczy lwa, na teren polskiego asa Łukasza Różańskiego i został pożarty w starciu dwóch pretendentów.

Babić "rozszarpany" w Polsce. Teraz powrócił technicznym nokautem

Porażka porażce nierówna, ale niewątpliwie nokaut już w pierwszej rundzie należy do kategorii najboleśniejszych doświadczeń . Niepokonany Polak, niczym taran, szybko narzucił swoją ofensywę, a gdy tylko trafił "Dzikusa" (ringowy pseudonim Babicia) , już nie pozwolił mu dojść do siebie. Po dwóch minutach oraz dziesięciu sekundach i uprzednim nokdaunie, sędzia przerwał walkę , a w hali zapanowało prawdziwe szaleństwo.

Zanim Babić zdążył powtórnie wejść do ringu, kilka dni temu dał się we znaki polskim kibicom. Tuż po tym, jak ogłoszono starcie Łukasza Różańskiego z promowanym przez Boxxer bardzo groźnym Brytyjczykiem, byłym mistrzem świata kategorii cruiser Lawrence'em Okoliem, głos na antenie Sky Sports zabrał Chorwat. I nie byłoby w tym nic dziwnego, wszak to on, jako ostatnia "ofiara" Polaka został poproszony o komentarz, ale zupełnie zaskoczył po pytaniu o radę, jakiej udzieliłby Okoliemu.