Polak zachwycił, jednogłośna decyzja sędziów. Udane rozpoczęcie mistrzostw świata

W sobotę, 6 września zmagania w mistrzostwach świata organizacji World Boxing w Liverpoolu rozpoczął Paweł Brach. W drugiej rundzie eliminacji turnieju kategorii 60 kg zmierzył się z Johanem Aguero. Nasz reprezentant w tym roku wywalczył dwa medale Pucharu Świata, srebro w Brazylii i złoto w Polsce. W walce z Dominikańczykiem był

Od 4 września w Liverpoolu trwają bokserskie mistrzostwach świata organizacji World Boxing. W zmaganiach wystartowało aż 19 reprezentantów Polski, w tym m.in. Julia Szeremeta czy Aneta Rygielska. Co więcej, druga z wymienionych zawodniczek zanotowała udaną pierwszą walkę i pewnie pokonała Sanju Khatri z Indii.

Do jej grona dołączyć chciał Paweł Brach, dwukrotny medalista bokserskiego Pucharu Świata w 2025 roku. Jego rywalem okazał się być Johan Aguero. Reprezentant Polski bezpiecznie rozpoczął pojedynek. Próbował wybadać rywala i dał szansę mu się wykazać.

Dominikańczyk rzucił się na naszego zawodnika, lecz jego ciosy nie dochodziły do celu. Brach z czasem się rozkręcał. Wielokrotnie próbował kombinację lewy, prawy, co pozwalało mu punktować w oczach sędziów.

    Do tego doszło także kilka celnych prawych sierpowych. Pierwszą rundę zakończył bardzo pozytywnym akcentem, bowiem w ostatnich sekundach zanotował kilka trafień. Finalnie sędziowie ocenili jednogłośnie. Było 5:0 dla Polaka.

    Brach szedł po swoje, znów przewaga

    Druga runda wyglądała bardzo podobnie do pierwszej. Minimalnie lepiej spisywał się jednak Aguero, który zaliczył kilka niebezpiecznych ciosów.

    Mimo to Brach starał się kontrolować wydarzenia z ringu i klinczował w odpowiednich momentach. Trafił rywala prawym prostym, a do tego dołożył skuteczne uniki. Mimo starań Aguero przegrał. Sędziowie punktowali 3:2 dla naszego reprezentanta.

    Ostatnie trzy minuty walki, to już pełna kontrola naszego zawodnika. Rywal odważnie próbował wydrzeć zwycięstwo, jednakże Polak skutecznie hamował jego ataki. Dobrze skracał dystans i wyprowadzał celne ciosy. Do tego na twarzy rywala pojawiło się małe rozcięcie.

    Ostatecznie ostatnia runda znów padła łupem Pawła Dracha. Walka została rozstrzygnięta jednogłośnym werdyktem sędziów, 5:0. W ten sposób nasz zawodnik awansował do kolejnej rundy mistrzostw. W niej rywalem będzie Kruzito Kovacs.

    Bokser w czerwonym stroju z orzełkiem na piersi stoi w ringu, trzyma ręce w czerwonych rękawicach bokserskich na wysokości pasa, obok widoczne są bandy reklamowe, a w tle delikatnie rozmazane niebieskie światło.
