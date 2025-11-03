Polak z ogromną szansą, to już oficjalne. Będzie walka o tytuł mistrza świata

W poniedziałkowe popołudnie Interia informowała, że Damian Knyba jest w gronie kandydatów do walki o tytuł mistrza świata WBC wagi ciężkiej w wersji tymczasowej. Jego rywalami o miejsce w tym starciu byli Daniel Dubois i Tony Yoka. Jak mówił w rozmowie z naszym serwisem menadżer Polaka, Łukasz Kownacki (brat Adama Kownackiego) wszystko dzięki inicjatywie ze strony menagmentu zawodnika.

- Więcej było naszej inicjatywy. Po każdej walce Damiana odzywam się do każdego z większych promotorów wymieniając nazwiska pięściarzy, którzy by nam pasowali - mówił.

Wszystko toczyło się bardzo szybko, bowiem nowe informacje pojawiły się jeszcze tego samego dnia. Jak poinformowała Queensberry Promotions, czyli grupa promująca aktualnego mistrza, Agit Kabayel najbliższym rywalem Niemca będzie właśnie 29-latek.

- Wielki boks w końcu wraca do Niemiec! 10 stycznia niemiecki kandydat wagi ciężkiej na tytuł mistrza świata wejdzie na ring w Oberhausen. Agit Kabayel zmierzy się z niepokonanym polskim gigantem, Damianem Knybą - czytamy.

Walka odbędzie się 10 stycznia 2026 roku w Rudolf Weber Arenie w Oberhausen. Co ciekawe, obaj zawodnicy w trakcie swojej kariery nie zaznali jeszcze ani jednej porażki. Aktualny mistrz ma bilans 26:0, a Polak 17:0.

Knyba idzie po swoje, tak wyglądała jego ostatnia walka

Knyba swoją ostatnią walkę stoczył w połowie października w legendarnej hali Barclays Center na Brooklynie w Nowym Jorku. Wówczas zmierzył się z Joeyem Dawejko. Rywal nie był zawodnikiem, który miał postawić naszemu pięściarzowi opór. W końcu w 2025 roku zdołał wygrać tylko jedną na pięć walk.

Polak doskonale spisał się za oceanem i w siódmej rundzie po serii uderzeń ustrzelił Amerykanina, po czym narożnik zawodnika zdecydował się go poddać. W ten sposób Polak zanotował swoją 17 wygraną w karierze.

Walka Agata Kaczmarska - Nupur Nupur z finału MŚ w boksie olimpijskim Liverpool 2025. Polsat Sport

Damian Knyba po tym, jak rzucił na deski Joeya Dawejkę Frank Franklin II East News

Damian Knyba (z prawej) mocno zlał Joeya Dawejkę Frank Franklin II East News