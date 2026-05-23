Polak walczył o mistrzostwo. Koniec w 11. rundzie, sędzia musiał to zrobić

Wojciech Kulak

Robert Parzęczewski w piątkowy wieczór stanął przed szansą na największy sukces w dotychczasowej karierze. Polak zmierzył się na włoskiej ziemi z doświadczonym Lucą D'Ortenzim o mistrzostwo Europy wagi półciężkiej. Początek był co prawda optymistyczny, ale następnie pojawiły się spore problemy. Przedstawiciel gospodarzy z rundy na rundę zyskiwał coraz większą przewagę. Aż nadeszła jedenasta odsłona, która okazała się tą ostatnią. Młodszy z pięściarzy wylądował na deskach. Potem do akcji wkroczył sędzia.

Robert Parzęczewski i Luca D’Ortenzi podczas walki bokserskiej we Włoszech, sędziowie rozdzielają zawodników.
Robert Parzęczewski walczył we Włoszech o pas mistrza Europy

Nasz rodak śmiało mógł liczyć wczoraj na to, że do ojczyzny wróci z europejskim trofeum. Do pojedynku we Włoszech podchodził on z okazałym bilansem 35-1. Po drugiej stronie znajdował się jednak doświadczony rywal. Rywal mający dodatkowe wsparcie w postaci miejscowej publiczności. Szansą dla Polaka był choćby fakt, iż Luca D'Ortenzi nie słynie z nokautującego ciosu. Na dziewiętnaście triumfów, tylko cztery kończyły się przed czasem.

"Nie mam obaw, wątpliwości itp. Wierzę, że wygram i czekają mnie następne walki wyjazdowe na coraz lepszych warunkach. Chcę walczyć z jak najlepszymi, bez względu na to czy mam się udać do Kanady czy Anglii. Zamierzam wykorzystać lata sportowej kariery" - mówił dodatkowo pewny siebie sportowiec z nad Wisły w rozmowie z portalem "bokser.org". I niestety się przeliczył.

Włoch nie tylko wygrał po raz dwudziesty na zawodowstwie, ale też zrobił to przed ostatnim gongiem. Na początku co prawda imponował nasz rodak, lecz od drugiej odsłony miał już niewiele do powiedzenia. Dramat wydarzył się w jedenastej części pojedynku. Luca D'Ortenzi posłał Roberta Parzęczewskiego na deski. Sędzia rozpoczął liczenie, jednak Polak się pozbierał. Kilkanaście sekund później nie było wątpliwości.

Starszy z bokserów zasypał 32-latka gradem ciosów, a arbiter zdecydował o przerwaniu konfrontacji. "Niespecjalnie może mieć Parzęczewski pretensje do sędziego, bo dał po prostu pretekst" - mówili podczas transmisji komentatorzy TVP Sport. "Załamany jestem tą porażką Roberta Parzęczewskiego. Słaby boks Polaka, nie wyciąganie wniosków, ospałość defensywna i finał w 11. rundzie na desksach. Luca D'Ortenzi bez nokautującego ciosu, a stopuje Araba" - dodał później w serwisie X Piotr Jagiełło, dziennikarz wspomnianego medium.

Aleksy Kiełbasa
Robert Parzęczewski
Boks
Boks


Artur Szpilka: Dalej są momenty, gdzie potrafię się odpalić

