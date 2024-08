Polak w walce wieczoru w Los Angeles, dwa pasy na szali. Rywal mówi o "wojnie"

- To dobry zawodnik. Mieliśmy kilku przeciwników na liście przed nim, ale walki nie doszły do skutku. Mój zespół czuje, że Sulęcki jest po prostu dobrym przeciwnikiem. Stoczył wiele ciężkich walk. Pokonał takich gości jak Rosado i kilka innych nazwisk. Jego jedyne dwie porażki to walki ze światowej klasy zawodnikami, takimi jak Andrade i Jacobs. To twardy weteran. Widziałem, że nie tak dawno sparingował z Canelo. To będzie dobra walka i do takiej właśnie trenowałem, do 12-rundowej wojny - powiedział Amerykanin (cyt. za boxingscene.com).

Reklama