Polak w walce wieczoru i szansa na trzy pasy. "Jestem gotowy na każdego"

Diego Pacheco - Maciej Sulęcki. Hearn: "Nadchodzi wojna"

- Jestem młody w tym sporcie, ale czuję, że jestem gotowy na każdego w tej kategorii wagowej. Sulęcki jest moim głównym celem. Jestem pewny siebie, chcę dać świetny występ. Marzyłem o tym przez całe życie. Właśnie po to ciężko pracowałem i dołączyłem do tej dyscypliny sportu - podkreślił.

Obaj zawodnicy stanęli ze sobą twarzą w twarz. Polak jako pierwszy zdjął okulary przeciwsłoneczne i pokazał swojemu oponentowi, by również to zrobił. Pacheco natychmiast pokornie zastosował się do sugestii. Choć nie było mowy o przepychankach, to w ringu nie będzie sentymentów. Pięściarskiej bitwy, a nie używania półśrodków spodziewa się także wspomniany Hearn. "Wojna nadchodzi w sobotę" - napisał na instagramowej relacji.