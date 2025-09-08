Polak skrzywdzony na MŚ, gwizdy na trybunach. Kontrowersje po werdykcie

Od 4 września Liverpool Arena jest miejscem walk światowej czołówki pięściarstwa olimpijskiego w ramach historycznych, pierwszych mistrzostw świata organizowanych pod szyldem World Boxing.

Do Anglii walczyć o medale wybrało się łącznie 19 przedstawicieli i przedstawicielek Polski - a w poniedziałkowy wieczór w ringu zaprezentowała się łącznie trójka z nich. Najpierw do zmagań stanęła Kinga Krówka, a następnie w bój ruszył też Paweł Brach. Zwieńczeniem występów "Biało-Czerwonych" w poniedziałek była zaś walka Michała Jarlińskiego.

Jarliński kontra Makin. Polak walczył w 1/8 finału MŚ w boksie

Ten swój udział w MŚ (w kat. do 75 kg) rozpoczął od 1/8 finału, mierząc się na tym etapie z reprezentantem gospodarzy Callumem Makinem, który wcześniej nie dał szans Chorwatowi Petarowi Kresimirowi Knezeviciowi. Trzeba przyznać, że Jarliński postawił mu niełatwe warunki.

Nasz kadrowicz wygrał 10:9 pierwszą odsłonę w oczach trzech z pięciu sędziów - reszta w takim samym stosunku wskazała na Anglika. W drugiej rundzie było dokładnie na odwrót - trzech arbitrów wybrało tu Makina, dając mu minimalną przewagę.

Rezultat był więc "na żyletki", toteż obaj pięściarze wiedzieli, jak wielką wagę będzie mieć zwieńczenie współzawodnictwa. Boksera z Wysp jednak wyraźnie dopadło zmęczenie i wydawało się, że Michał Jarliński zmierza wprost do zwycięstwa.

Sędziowie jednak podjęli bardzo kontrowersyjną decyzję - ponownie trzech z nich punktowało 10:9 na korzyść Makina i ten zatriumfował niejednogłośnie 3:2, co było naprawdę dyskusyjnym rozstrzygnięciem. Nawet sam Polak swoimi gestami przy ogłoszeniu wyniku wskazywał, że spodziewa się triumfu. Gdy okazało się, że do kolejnej fazy przechodzi jego oponent, z trybun rozległa się fala gwizdów - publika również nie pogodziła się z takim zakończeniem...

MŚ w boksie potrwają w Liverpoolu do przyszłej niedzieli

Triumfator rywalizacji tak czy inaczej zmierzy się w ćwierćfinale z Joshuą Oforim, który zatriumfował wcześniej nad Kirgizem Nuradinem Rustambekiem Uulu .Czempionat organizowany pod egidą World Boxing potrwa do połowy bieżącego miesiąca - konkretnie do 14 września.

