Artur Gac, Interia: Gratulacje, bo to zawsze wielka sprawa pojechać na teren przeciwnika oraz faworyta i pokonać go w takim stylu, przed czasem. Ktoś mógłby powiedzieć, że wymarzony scenariusz to znokautowanie rywala w pierwszej lub drugiej rundzie, ale moim zdaniem - biorąc pod uwagę powyższe - ten pojedynek otarł się niemal o idealny koncept.

Maciej Sulęcki, zdobywca pasa WBC Silver w kat. superśredniej: - Przede wszystkim bardzo dziękuję za gratulacje i dziękuję za takie podejście z twojej strony do tej walki. Jak to kolokwialnie mówią pięściarze, nam za nadgodziny nie płacą, więc rzeczywiście fajnie by było zakończyć walkę jak najszybciej. Natomiast dla mnie też było dosyć sporym zaskoczeniem, że rywal już w pierwszej rundzie padł na deski, co tak naprawdę ustawiło tę walkę. Później doszedł jeszcze jeden nokdaun w tej samej rundzie. Troszeczkę straciłem głowę, nieco za bardzo się "podpaliłem" i za mocno poszedłem na wybitkę. Za bardzo chciałem i nie myślałem. A uważam, że gdybym spokojniej poszedł już po pierwszym nokdaunie i konsekwentnie boksował lewą ręką, to może ten pojedynek zakończyłby się szybciej. Jednak też potrzebowałem rund na wyjeździe z takim zawodnikiem, dlatego pod kątem mojej dalszej kariery bardzo dobrze, że tak wyszło. Co by nie mówić, to była deklasacja. Poza tym, że rywal miał parę swoich momentów, to na wyjeździe dosłownie zdeklasowałem go do jednej bramki. Z mojego punktu widzenia walka potoczyła się super. Reklama

Sam nie ukrywasz zaskoczenia, że ustrzeliłeś Achmedowa tak szybko i posadziłeś na deskach. A czy czasami najbardziej zaskakujące nie było to, że nigdy nie byłeś puncherem, a tu nagle przewracałeś przecież nie "buma" ciosami prostymi?

- No tak. Możliwe jest, że Achmedow to już zawodnik, który nie może przyjąć żadnej mocnej bomby, siedział na tyłku w pojedynku z Dibombe (wrzesień 2024 roku - przyp.), a wcześniej bodajże z Gongorą, z którym przegrał przed czasem (grudzień 2020 rok - przyp.). Natomiast nie będę sobie umniejszał. Kiedyś zawsze sobie umniejszałem, a dzisiaj tego robił nie będę. Oczywiście nie jestem wielkim puncherem, jednak te ciosy weszły czysto. Wiedziałem, że każdy cios, który wyprowadziłem, był czysty i celny. Każdy robił spustoszenie i wrażenie na moim przeciwniku. Bardzo się cieszę, bo pokazałem sobie, że trochę siły w tych moich rękawicach jednak jest.

Podkreśliłbym jeszcze to spektakularne rozpoczęcie pojedynku. Bowiem jeśli ktoś akurat kilka razy mrugnął powiekami albo dopiero biegł z kuchni do telewizora, to umknął mu pierwszy nokdaun. Nieczęsto się zdarza, by mieć faworyzowanego rywala na deskach po sześciu sekundach. Reklama

- Rzeczywiście rzadko się to zdarza. Dla mnie oraz dla mojego ciała to także było dosyć mocne zaskoczenie, bo poszedł lewy na lewy. Ja też przyjąłem jego cios i trochę jakby straciłem równowagę, nieco odrzuciło mnie do tyłu, więc nie ukrywam, że byłem mile zaskoczony. Jednak poczułem, że konkretnie go trafiłem w szczękę. Nic, tylko się cieszyć z takiego spektakularnego rozpoczęcia i w podobnym stylu zakończenia walki przed czasem w ostatniej rundzie. Mam wrażenie, że takiego scenariusza chyba bardzo potrzebowałem.

- Wiele było wiadomości z gratulacjami. Doceniłem zwłaszcza to, gdy ludzie pisali szczerze, przyznając się, że już we mnie nie wierzyli, myśleli że jestem skończony i misja jest skazana na niepowodzenie, a teraz "ukłony" i "chapeau bas". To daje mi wielką satysfakcję. Po pierwsze, że ludzie potrafią się przyznać do błędu, a po drugie że dokonałem czegoś, w co tak wielu już nie wierzyło i postawiło na mnie krzyżyk ~ Maciej Sulęcki

Czy to najcenniejsza wygrana w twojej zawodowej karierze?

- Patrząc na to, w jakim stylu zwyciężyłem, jak istotny w stawce był pas i na jak trudny teren pojechaliśmy, czyli do Kazachstanu, a także przez wzgląd na fakt, że wziąłem tę walkę po przegranej przed czasem z Diego Pacheco, czyli zdecydowałem się na ryzyko bez walki rozgrzewkowej, to odpowiedź brzmi: "tak". Dodajmy do tego, jak wyglądała moja kariera od czasu porażki z Demetriusem Andrade w czerwcu 2019 roku, z którym przegrałem walkę o tytuł mistrza świata. Czyli: jedna i druga operacja, odwołana walka z Munguią i odwołana walka z Charlo. Ze wszystkich stron dostawałem ciosy, czułem jakby cały czas spadał na mnie deszcz, a ja nie mogę się przed nim schronić. Los karcił mnie nie wiadomo za co. Dlatego osobiście jest to dla mnie najcenniejsze zwycięstwo i największy sukces. Było ciężko, ale się nie poddałem i cały czas szedłem obraną ścieżką. Jestem z siebie dumny, że nie odpuściłem. I tym zwycięstwem chyba zostałem nagrodzony za wytrwałość. Reklama

Użyłbym tych samych argumentów, bo również twierdząco odpowiedziałbym na takie pytanie. Natomiast dodałbym jeszcze jeden aspekt, mianowicie obserwując cię miałem wrażenie, że twoja kariera znalazła się na poważnym rozdrożu. Przecież to, że poszedłeś do "freaków" moim zdaniem było sygnałem, poza tym że mogłeś tam dobrze zarobić, iż brakuje ci optymalnych bokserskich rozwiązań na ten okres kariery, w którym się znalazłeś.

- Jeśli chodzi o "freaki", to na pewno tak. Byłem w takim momencie kariery, iż wiedziałem, że zaraz może przyjść duża walka, ale wcale nie musi. Wiedziałem, że odmowa walki z Jaimem Munguią, a potem to, że przepadła mi walka z Charlo, może mieć duży wpływ na propozycje, które w późniejszym czasie zacznę otrzymywać. Tym bardziej, że krótko i mało walczyłem, a wiadomo, że ludzie zapominają i myślą, że Sulęckiego już nie ma. Po prostu brakowało mi emocji, takich sportowych, które są dla mnie w tej całej grze najważniejsze. Już nawet pomijając pieniądze, które dostałem fajne, ale bardziej brakowało mi emocji, dlatego poszedłem do "freaków". Chciałem poczuć nowy bodziec, atmosferę dużego wyzwania i ludzi, którzy przyszli na galę. A jakby mało było problemów, to jeszcze w tej walce złamałem rękę, co wymusiło kilkumiesięczną przerwę. Natomiast i tak zrobiłem wariactwo, bo rękę złamałem w grudniu, a już w marcu pojechałem na sparingi do Canelo Alvareza. A przecież złamanie miałem z przemieszczeniem. Jak powiedziałem lekarzowi, że sparuję po czterech miesiącach, to odparł, że jestem nienormalny. Mówił, że po takiej kontuzji wraca się do treningów po ośmiu miesiącach, a nie dwa razy szybciej i od razu do sparingów. Przełamuję jakieś bariery i schematy, z czego bardzo się cieszę. Reklama

Czy za tym pasem poszła atrakcyjna wypłata, czy to była walka właśnie po to, aby ustawić się na pole position do atrakcyjnych walk i wypłat?

- Za to nie było dużej wypłaty. Wziąłem na siebie skrajne ryzyko, pojechałem na teren rywala do Kazachstanu i jeszcze za pieniądze, które jak na boks są bardzo, bardzo malutkie. Dla przeciętnej osoby nie byłyby to małe pieniądze, ale w tym biznesie tak stawka, proszę mi wierzyć, jest niewielka. Tak jak mówię, podjąłem bardzo duże ryzyko, ale ono się opłaciło. Mając pas, w tej chwili będziemy mogli trochę porozdawać karty. I tak, jak powiedziałeś, w języku Formuły 1 zajęliśmy pole position, mając teraz lepsze warunki negocjacyjne. Z tego jestem właśnie najbardziej zadowolony.

Niektórym kibicom zaświeciły się oczy, że skoro Maciek wywalczył pas WBC Silver, czyli drugi w gradacji kategorii superśredniej, to teraz naturalną koleją rzeczy będzie walka o pełnoprawny tytuł z legendą boksu - wspomnianym Saulem "Canelo" Alvarezem. Jednak boks to znacznie bardziej skomplikowana układanka, a Meksykanin ma już pewnie zaprojektowaną karierę i walki za gigantyczne pieniądze. Reklama

- Na pewno poza wszelką wątpliwością Canelo Alvarez jest zawodnikiem, który rozdaje karty. Z drugiej strony, co może rodzić szansę dla mnie, według mnie dzisiaj już nic nikomu nie musi udowadniać. Czyli mocne walki, które brał zawsze, będzie przeplatał z teoretycznie tymi nie największymi nazwiskami. A zatem jest to jakaś szansa dla nas. Wiem, że teraz będzie walczył z Williamem Scullem, a co będzie potem? On jest zawodnikiem, który osiągnął wszystko, co było do osiągnięcia i tak naprawdę w tej chwili chce już odcinać kupony. Dlatego moim zdaniem będzie patrzył na teoretycznie słabsze walki, więc kto wie... Na pewno idziemy w kierunku walki o tytuł mistrza świata, a wiadomo że wszystkie drogi w tej dywizji prowadzą do Canelo. Sądzę, że przede mną jeszcze jedna lub dwie walki, a jeśli miałbym w nich na koncie zwycięstwa z dużymi nazwiskami, to wówczas wszystko jest możliwe. I raczej w tym kierunku pójdziemy razem z moim menedżerem, Łukaszem Kownackim.

Ta walka pokazała jedną, ważną rzecz, szalenie cenną z punktu widzenia pojedynków wyjazdowych, gdy jest się tak zwaną "stroną B". Takie wygrane dużo mówią o mentalności i psychice, przekonałeś się, że trochę tego "skurczybyka" w Macieju Sulęckim jeszcze jest. Reklama

- Było, jest i do końca życia będzie. Pieniądze to jest jedno, a wojownikiem jesteś albo nie. Jeśli twierdziłeś, że nim byłeś, a pieniądze cię zmieniły, to tak naprawdę nigdy nim nie byłeś. Ja zawsze wchodzę do ringu pewny siebie, mam ten atut. Jestem w miarę pokornym i spokojnym człowiekiem, nie jestem pyskaczem, ale wchodząc między liny zawsze wiem, po co to robię. To się nigdy nie zmieni. A jeśli któregoś razu poczuję, że tego "skurczybyka" jest już za mało, by skutecznie wojować, to dłużej walczył nie będę.

Czy odebrałeś takie gratulacje, które są dla ciebie szczególnie cenne?

- Wiele było wiadomości z gratulacjami. Doceniłem zwłaszcza to, gdy ludzie pisali szczerze, przyznając się, że już we mnie nie wierzyli, myśleli że jestem skończony i misja jest skazana na niepowodzenie, a teraz "ukłony" i "chapeau bas". To daje mi wielką satysfakcję. Po pierwsze, że ludzie potrafią się przyznać do błędu, a po drugie że dokonałem czegoś, w co tak wielu już nie wierzyło i postawiło na mnie krzyżyk. Byli też tacy, którzy wieszali na mnie psy, a teraz wcale nie z anonimowych kont piszą: "Maciej, szczerze nie wierzyłem. Myślałem, że już jest koniec. Wielkie gratulacje". To są dla mnie szczególne wiadomości. Reklama

To cenne podejście, że nie obruszasz się, tylko tacy ludzie zyskują w twoich oczach.

- Zawsze ceniłem sobie szczerość, jaka by ona nie była. Wiem, że wiele osób tak mówi, ale do czasu, dopóki ta szczerość nie dotyczy ich samych. Ale ja naprawdę chyba nigdy nie miałem problemu, bo zmierzyć się z najgorszym. Wolę by ktoś powiedział mi w twarz najgorszą prawdę, a przede wszystkim co szczerze myśli, niż był jak żmija, która się wije wokół człowieka, ale myśli sobie co innego.

Jeden z kibiców pod moim wpisem zadał pytanie, czym że jest ten pas WBC Silver. Odpisałem następująco: srebrny medal jednych z kilku mistrzostw świata.

- (uśmiech) Myślę, że trafnie. Na pewno jest to pas, który już coś znaczy. Nie jest to pełnoprawny tytuł mistrza świata, ale jest to faktycznie wicemistrzostwo. Czyli nie byle jaki tytuł, dający przepustkę do dużych walk i dużych pieniędzy. W sumie bardzo dobrze to wytłumaczyłeś. Ale widzisz, ja zaraz po tej walce nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego sukcesu, który już jest. Zawsze byłem szalenie ambitny, dla mnie mistrz świata to jest pełnoprawny mistrz świata i trzeba być takim konkretnym, jak na przykład Canelo Alvarez. Znajomi jednak zaczęli stawiać mnie do pionu na zasadzie: "Maciek, weź ty się ogarnij. Człowieku, przecież osiągnąłeś wielki sukces, zacznij się z niego cieszyć. To jest coś potężnego, ważny pas prestiżowej federacji". Reklama

W każdym razie takie ambitne podejście tylko pokazuje, że ciągle masz duży głód i apetyt na jeszcze więcej.

- Z jednej strony trzeba nauczyć się cieszyć z małych rzeczy i doceniam to, co przywiozłem z Kazachstanu. Natomiast jeszcze jestem w grze i w drodze, ciągle się nie zatrzymałem. Muszę utrzymać koncentrację i chłodny umysł, bo nie jestem w pełni nasycony.

Rozmawiał: Artur Gac

Maciej Sulęcki (z prawej) tutaj w pojedynku z Gabrielem Rosado / Drew Hallowell/Getty Images / Getty Images

Maciej Sulęcki tu w walce z Danielem Jacobsem / AFP