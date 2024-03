Pod koniec 2020 roku Ryszard Lewicki powziął decyzję, że czas zamienić boks olimpijski na zawodowy. Decyzja zapadła niedługo potem, jak nie udało mi się spełnić marzenia i zakwalifikować do udziału w igrzyskach olimpijskich w Tokio , które z powodu pandemii koronawirusa odbyły się w 2021 roku.

Efektowny koniec walki Ryszarda Lewickiego. Świetna wiadomość po nokaucie

Następnie nasz zawodnik odniósł dwa zwycięstwa, po których zdecydowano o rewanżu z Karamim. Polak przekonał się na własnej skórze, co znaczy "stylowy koszmar", bo choć Irańczyk jest co najwyżej przeciętniakiem, po raz drugi wywalczył remis w starciu z Lewickim. Do tego pojedynku doszło niespełna miesiąc temu w Manchesterze.