Polak pomaga Usykowi przed walką z Furym. Ujawnia kulisy współpracy

Takie sparingi to moja praca i jadę na nie, by zarobić, ale taki dodatkowy finansowy bonus za dobrą postawę w ringu to fajna rzecz. Dla mnie jednak ważniejszy od tej dodatkowej kasy jest szacunek na jaki zapracowałem sobie u Usyka i jego sztabu. Trenerzy podchodzili do mnie, chwalili mnie, to super uczucie

~ przyznał Wach z rozmowie z portalem "Super Express".