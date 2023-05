Polak o krok od mistrzowskiej walki. Wszystko zależy od tego pojedynku

30-letni Brytyjczyk (16-0, 13 KO), to obowiązkowy pretendent do pasa WBA wagi półciężkiej . Z kolei Stępień jest notowany w dwóch zestawieniach: na szóstym miejscu w rankingu IBF i na 13. w rankingu WBA.

Polak miał w tym marcu walczyć z innym Anglikiem - Callumem Smithem, pretendentem do tytułu federacji WBC, ale ten w ostatniej chwili się wycofał, jako powód podając kontuzję . Wszystko wskazuje jednak na to, że woli zmierzyć się z Rosjaninem, posiadającym obywatelstwo kanadyjskie, Arturem Bietierbijewem, mistrzem świata federacji WBC, IBF i WBO.

Zderzenie dwóch niepokonanych tytanów

- Jest ciężko, to były drugie przygotowania pod rząd. Drugi raz musiałem zbijać wagę. Nie jest lekko, ale czekam na kolejny tydzień, aby złapać świeżość, zbić ostatnie kilogramy i 6 maja wkroczyć do roboty. Jak mam być szczery, to jestem podmęczony. Wcześniej miałem lepsze nastawienie, ale mam nadzieję, że to się zmieni. Jest tak jak jest i trzeba brać wyzwania - mówił Stępień.