Polak o krok od bokserskiego raju. Ta walka może zmienić wszystko

30-letni Brytyjczyk (16-0, 13 KO), to obowiązkowy pretendent do pasa WBA wagi półciężkiej . Z kolei Stępień (18-0-1, 12 KO) jest notowany w dwóch zestawieniach: na szóstym miejscu w rankingu IBF i na 13. w rankingu WBA.

Polak miał w tym miesiącu walczy z innym Anglikiem - Callumem Smithem , pretendentem do tytułu federacji WBC, ale ten w ostatniej chwili się wycofał, jako powód podając kontuzję. Wszystko wskazuje jednak, że woli zmierzyć się z Rosjaninem, posiadającym obywatelstwo kanadyjskie, Arturem Bietierbijewem , mistrzem świata federacji WBC, IBF i WBO.

Boks. Paweł Stępień o krok od raju

Jeśli do walki by doszło i Stępień pokonałby brązowego medalistę igrzysk olimpijskich w 2016 roku, to doczeka się walk za naprawdę duże pieniądze.