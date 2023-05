Polak nie wykorzystał szansy. Rywal górą w walce o pas IBO

Początkowo planowano, że walka Damiana Wrzesińskiego z Anthonym Cacace w Belfaście rozpocznie się około godz. 21:30. Na krótko przed pojedynkiem doszło jednak do zmiany w karcie walk i ostatecznie Polak i jego rywal weszli do ringu po godz. 20. Walka o pas IBO w wadze superpiórkowej została zakontraktowana na 12 rund.

Damian Wrzesiński walczył o pas IBO. Zacięty początek pojedynku

Pojedynek był wyrównany, a w trzeciej odsłonie rywalizacji Wrzesiński ponownie szarżował, umiejętnie pracując na nogach i uciekając z linii uderzenia przeciwnika. Ten pod koniec rundy zaskoczył Polaka kilkoma ciosami, zmuszając go do defensywy. W czwartej i piątej rundzie byliśmy świadkami wyrównanego starcia - w pewnym momencie Wrzesiński popisał się celnym prawym prostym, ale Cacace nie pozostał dłużny i również odpowiedział zdecydowanymi atakami.

Damian Wrzesiński miał problemy. Rozcięty łuk, rywal dominował

Polak ponownie doszedł do głosu w dziesiątej rundzie - zaczął zasypywać Cacace lewymi sierpowymi, które kilkukrotnie doszły do głowy rywala. Ostatecznie żaden z zawodników nie zdołał zadać ciosu kończącego pojedynek, przez co o losach pasa IBO zdecydował werdykt sędziów. Ci wskazali na Irlandczyka, co nie było dużym zaskoczeniem, ponieważ ten kontrolował przebieg walki, a jego ciosy częściej dochodziły celu.