Polak nie boi się byłego mistrza. Zapowiada wygraną przed czasem!

Walka wieczoru zapowiada się intrygująco. Włoch to nie byle kto: w 2009 roku podczas mistrzostw świata amatorów w Mediolanie zdobył złoty medal w kategorii do 60 kg. Ma na koncie mnóstwo innych trofeów, brakuje mu jedynie medalu igrzysk olimpijskich, w których startował trzykrotnie, dwa razy odpadał w ćwierćfinale.

Babilon Boxing Show w Jaworznie: Nie obchodzi mnie jak walczy Valentino

Polski pięściarz jest jednak pewny siebie. Podkreśla, że jest w formie. - Uważam, że obecnie Valentino nie jest tym samym zawodnikiem, który osiągał tak wielkie sukcesy w boksie olimpijskim. Ma już 37 lat. Oglądałem jego sparingi, pojedynki. Myślę, że będę miał naprawdę dużo miejsca, żeby go mocno trafić i to zamierzam zrobić - podkreśla dziesięć lat młodszy Lodzik, który stoczył dotąd na zawodowym ringu sześć walk i wszystkie wygrał.

- Dowiedziałem się, że Valentino to świetne nazwisko, pięściarz z fajnym rekordem i dorobkiem na ringach amatorskich. Dlatego wiedziałem, że mogę na tym dużo ugrać. Lubię walczyć z przeciwnikami, który mnie motywują. Jestem gotowy na to, żeby wygrać z nim przed czasem - mówi.

Pojedynek wieczoru zakontraktowany jest na dziesięć rund. - Mam przeczucie, że ten pojedynek nie potrwa tyle, choć jestem przygotowany na pełen dystans - zapewnia Polak. - Boks to tak naprawdę konfrontacja stylów walki. Ja boksuję tak, Valentino inaczej. Dlatego nie obchodzi mnie w sumie jak on walczy, ponieważ chcę narzucić mu swój styl walki. Wychodzę, żeby się z nim bić i go ostatecznie zbić - podkreśla Lodzik.

Babilon Boxing Show w Jaworznie: Walka z Afrykańczykiem

Podczas gali będzie też kilka innych ciekawie zapowiadających się walk. W jednej z nich Konrad Dąbrowski zmierzy się z egzotycznym rywalem - Hamisi Mayą z Tanzanii. Awizowany wcześniej Pablo Mendoza wypadł ze względu na kontuzję łuku brwiowego. Pod względem technicznym będzie to więc pojedynek z zupełnie innym przeciwnikiem, również o innych parametrach fizycznych.

Dąbrowski to nowy zawodnik Babilon Boxing Promotion, kontrakt podpisał w lutym. - Przede wszystkim są dobre warunki kontraktowe. Nie jestem zamknięty na walki zagraniczne. Dużo ciekawych gal w Polsce, rozwija się projekt Babilon MMA oraz gale bokserskie. Cały czas są te imprezy, więc mamy zapewnioną systematyczność startów. Podpisałem kontrakt na dwa lata, więc wiem, ile tych walk stoczę. Nie ma czegoś takiego jak wcześniej, że byłem wolnym strzelcem i boksowałem bardziej na terenie wroga, licząc na trafienie jakiejś ciekawej walki - przyznaje Dąbrowski.

Walki w Jaworznie

Walka wieczoru - 10 rund po 3 minuty w wadze super lekkiej (do 63,5 kg): Jan "Iron" Lodzik (7-0) vs Domenico Valentino (11-2)

A także:

8 rund po 3 minuty w wadze półciężkiej (do 79,4 kg): Łukasz "Boom Boom" Pławecki (4-0-1) vs Krzysztof Wojciechowski (4-0)



4 rundy po 3 minuty w umownym limicie do 86 kg: Adrian "Ares" Błeszyński (0-2) vs Radoslav Estocin (8-3-1)

6 rund po 3 minuty w umownym limicie do 69 kg: Konrad Dąbrowski (10-3) vs Hamisi Maya (13-4-1)

4 rundy po 3 minuty w umownym limicie do 68,5 kg: Paweł Róg (1-0) vs Oskar Gajcowski (0-1)