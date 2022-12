Polak miał walczyć o pas mistrza świata. Rywal może... zakończyć karierę!

Rivas to pierwszy w historii mistrz WBC w nowej kategorii - bridger (101,6 kg). Jego walkę z Różańskim już kilka razy przekładano, z różnych powodów. Kolumbijczyk miał na moment wrócić do wagi ciężkiej na walkę z Efe Ajagbą, by potem bronić tytułu w Polsce z bombardierem z Rzeszowa. Ale Rivas odwołał walkę z Ajagbą z powodu kontuzji oka.

Kanadyjskie media spekulują, że to może być koniec kariery czempiona World Boxing Council. Rzekomo miał to przyznać sam Rivas, lecz póki co nie ma oficjalnego komunikatu w tej sprawie.

Boks. Co to oznacza dla Łukasza Różańskiego

Co to oznaczałoby dla Polaka? Różański miał podpisany kontrakt na walkę z Rivasem o mistrzostwo świata. Gdy jednak spojrzymy w ranking WBC, jest dopiero trzeci (czwarty Adam Balski - dop. redakcja). Wyprzedzają do Alen Babić i Ryad Merhy.