Ottke był bardzo ambitny, uparcie parł do przodu, ale przez te moje łapy nie umiał się przedrzeć, na dodatek nadziewał się na kontry. Walczyliśmy cztery razy - dwa razy pokonałem go jednogłośnie na punkty i dwa razy przez nokaut. W ćwierćfinale mistrzostw Europy już w pierwszej rundzie dostał sierpa centralnie w oko, które momentalnie tak mu spuchło, że nie mógł go otworzyć. Wyłączając Maskego, dobrze radziłem sobie z naszymi zachodnimi sąsiadami, obijałem ich już za juniora. Gazety pisały, że jestem maszynką do bicia Niemców

~ wspomina Petrich