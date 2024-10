Polak marzy o tytule mistrzowskim. Wiadomo, kto będzie jego kolejnym rywalem

Mateusz Masternak już odlicza dni do kolejnego występu w ringu. Polak już 16 listopada wystąpi na gali Knockout Boxing Night 37 we Wrocławiu, gdzie będzie próbował zbliżyć się do walki o pas mistrzowski w wadze junior ciężkiej. 29-latek nie będzie miał jednak łatwego zadania. Skrzyżuje on bowiem rękawice z pięściarzem, który doskonale wie, jak smakuje tytuł czempiona.