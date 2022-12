Polak ma walczyć o pas. "Nawet jak coś wiem, to nie wierzę w to do końca"

- Wszyscy pytają się mnie co z walką, a mi ciężko na te pytania odpowiadać, bo naprawdę nic nie wiem. A nawet jak coś wiem, to nie wierzę w to do końca - powiedział Łukasz Różański (14-0, 13 KO) w TVP Sport. Chodzi o starcie z Oscarem Rivasem (28-1, 19 KO) pas WBC w kategorii bridger.